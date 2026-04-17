ANSES confirmó los nuevos montos de la AUH para mayo: ¿Cuánto se cobra?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya definió el nuevo esquema de pagos para la Asignación Universal por Hijo (AUH) que regirá a partir de mayo de 2026.

Esta actualización, que se aplica de forma automática, responde a la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo, el cual se ubicó en el 3,4%.

El aumento no solo alcanza a los titulares de la asignación tradicional, sino que se extiende a todas las variantes de la prestación, incluyendo la Asignación por Embarazo y la AUH por Discapacidad.

Con estos nuevos valores, el organismo busca garantizar un piso de ingresos para el sector. Es fundamental que los beneficiarios conozcan los montos concretos.

¿De cuánto es la AUH en mayo con el aumento de la ANSES?





A partir del próximo mes, los valores brutos de la prestación quedan conformados de la siguiente manera:

AUH (por cada hijo): $113.127,92.

AUH por Discapacidad: $368.034,76.

Asignación por Embarazo (AUE): $113.127,92.

Es importante recordar que, de este total, los beneficiarios perciben el 80% de forma directa cada mes, mientras que el 20% restante queda retenido en la cuenta de la ANSES.

Nuevos montos de la AUH para mayo: ¿Cuánto se cobra?

Trámite obligatorio: cómo cobrar el 20% acumulado de la Libreta

Para acceder al dinero retenido durante el año anterior, los titulares deben cumplir con la presentación de la Libreta AUH. Este documento es el único comprobante legal que acredita que los menores cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar obligatoria.

El trámite puede realizarse sin necesidad de gestores a través de los siguientes canales:

Mi ANSES: ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social desde la web o la aplicación oficial. En la sección "Hijos", se debe generar y cargar el formulario PS 1.47. Atención presencial: en cualquier oficina de la ANSES, sin turno previo, presentando el formulario completo con las firmas y sellos correspondientes de la escuela y el centro de salud.

Alcance de la medida y beneficiarios

La AUH está diseñada para acompañar a trabajadores que se encuentran en la informalidad, personas desocupadas, personal de casas particulares y monotributistas sociales.

Mantener los datos de contacto y el grupo familiar actualizados en la base de datos de la ANSES es esencial para asegurar el cobro de la asignación y de los beneficios complementarios, como la Tarjeta Alimentar, que suele liquidarse en las mismas fechas de pago.