ANSES confirmó que aumentan las jubilaciones: ¿Cómo quedan los haberes?

Tras la confirmación del último dato de inflación correspondiente a febrero, las jubilaciones y prestaciones sociales que abona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse en abril de 2026, en el marco del esquema de movilidad mensual vigente.

Este sistema de actualización toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según la normativa actual, los haberes previsionales se ajustan con un desfase de dos meses respecto al dato inflacionario, por lo que la inflación registrada en febrero impactará directamente en los montos que se liquidarán durante abril.

En este sentido, el organismo estadístico informó que la inflación de febrero fue del 2,9%, y si bien resta la confirmación oficial por parte de ANSES, este porcentaje sirve como referencia para estimar cómo quedarían los haberes jubilatorios y las demás prestaciones.

¿Cuánto cobrarían los jubilados y pensionados en abril?

Si se toma como base el aumento del 2,9%, los montos estimados para abril quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: el haber básico pasaría de $369.600,88 a $380.318. En caso de mantenerse el bono extraordinario de $70.000 -aún pendiente de confirmación-, el ingreso total ascendería a $450.318.

Jubilación máxima: se incrementaría de $2.487.063 a $2.559.187.

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: pasarían de $258.720,62 a $266.222. Con el refuerzo adicional, el monto total alcanzaría los $336.222.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): subiría de $295.680,70 a $304.254. Sumando el bono, el total estimado sería de $374.254.

Es importante recordar que estos valores son estimaciones basadas en el último índice inflacionario y deberán ser confirmados oficialmente por ANSES en los próximos días.

En el cuarto mes del año, la jubilación mínima superará los $450.000 con el ajuste por inflación.

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro online

Los jubilados y pensionados pueden acceder al detalle de sus haberes y consultar las fechas de cobro de manera online a través de la plataforma oficial del organismo.

Para hacerlo, deben ingresar a "Mi ANSES" (disponible tanto en la web de anses.gob.ar como en la aplicación móvil Mi ANSES) y seguir estos pasos:

Acceder al sitio oficial y dirigirse a la sección "Mi ANSES". Iniciar sesión con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción "Jubilaciones y pensiones". Elegir el mes y el año del recibo que se desea consultar. Descargar o imprimir el comprobante, disponible desde el inicio del calendario de pagos.



