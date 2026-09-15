ANSES confirmó un bono proporcional para fines de septiembre: ¿Qué grupo de jubilados lo recibe?

Los haberes de septiembre llegan con un aumento del 2,11% y, para determinados beneficiarios, con un bono extraordinario de hasta $70.000. Sin embargo, la suma no será igual para todos los jubilados alcanzados por el refuerzo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos que tienen ingresos superiores pueden acceder a un refuerzo proporcional.

El esquema quedó establecido mediante el Decreto 824/2026, que fijó las condiciones del bono y determinó un mecanismo destinado a complementar los haberes que se encuentran por encima de la mínima, pero todavía no alcanzan el límite previsto.

Jubilados de ANSES: ¿Quiénes reciben un bono proporcional a fines de septiembre?

En septiembre de 2026, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20, luego de la actualización por movilidad del 2,11%.

A partir de ese valor se determina cuánto corresponde cobrar por el refuerzo extraordinario. Quienes tienen un haber igual o inferior a la mínima reciben los $70.000 completos.

En cambio, para quienes superan los $428.633,20, ANSES calcula un bono menor, equivalente a la diferencia necesaria para que el haber más el refuerzo llegue a $498.633,20.

El esquema de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

Bono completo: lo cobran quienes perciben un haber menor o igual al mínimo previsional.

lo cobran quienes perciben un haber menor o igual al mínimo previsional. Bono proporcional: quienes superan la mínima reciben un refuerzo menor para alcanzar un tope combinado con su haber.

quienes superan la mínima reciben un refuerzo menor para alcanzar un tope combinado con su haber. Sin acceso al bono: quienes superan el tope combinado con el haber mínimo y el bono, es decir, aquellos que perciben un haber superior a $498.633,20.





¿Cómo se calcula el bono proporcional de septiembre?

El importe adicional depende directamente del haber mensual que recibe cada jubilado. El bono funciona como una diferencia hasta alcanzar el tope de $498.633,20.

Algunos ejemplos permiten entender el mecanismo:

Si recibe un haber de $438.633,20 , le corresponde un bono proporcional de $60.000 .

, le corresponde un bono proporcional de . Si recibe un haber de $448.633,20 , corresponde un bono de $50.000 .

, corresponde un bono de . Si recibe un haber de $458.633,20 , corresponde un bono de $40.000 .

, corresponde un bono de . Si recibe un haber de $468.633,20, corresponde un bono de $30.000.

Y así sucesivamente hasta llegar al tope establecido de septiembre que es de $498.633,20.

El bono de refuerzo para jubilados se paga en su totalidad a quienes cobran la jubilación mínima y se abona de manera proporcional a quienes superan ese umbral, pero no llegan a cierto tope.

¿En qué fechas cobran los jubilados sus haberes con bono proporcional?

Los jubilados que reciben el bono proporcional cobran el refuerzo en la misma fecha que su haber mensual, de acuerdo con el cronograma establecido para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Las fechas son:

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

El depósito se realiza automáticamente y no es necesario presentar ningún trámite para recibir el refuerzo cuando corresponde.

¿Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima?

Los beneficiarios que cobran la jubilación mínima tienen un cronograma diferente y comenzaron a percibir sus haberes el 8 de septiembre.

Los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 ya recibieron el depósito correspondiente. Durante esta semana continúan las acreditaciones: