ANSES confirmó un nuevo aumento para jubilados: ¿Cómo quedarán los haberes en abril?

A partir de abril, las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volverán a actualizarse en función de la inflación y en línea con el esquema de movilidad vigente.

En ese sentido, ANSES ya anticipó cuáles serían los nuevos montos que percibirán los jubilados que cobran la mínima y la máxima, en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este mecanismo permite ajustar los haberes de manera mensual tomando como referencia el dato de inflación de dos meses anteriores.

En este caso, el incremento de abril se calculará a partir del IPC de febrero, que fue del 2,9%. Con ese porcentaje como base, ya se pueden proyectar los valores que regirán para las distintas prestaciones del sistema previsional.

Aumentan las jubilaciones mínima y máxima en abril: ¿Cuáles serían los nuevos montos?

En el caso de la jubilación mínima, con un aumento estimado del 2,9%, el haber base pasaría de $369.600 a $380.318. Este monto corresponde únicamente al ingreso previsional sin incluir el bono extraordinario que el Gobierno viene otorgando a los sectores con menores ingresos.

En los últimos meses, ese refuerzo se mantuvo en $70.000, lo que permitió elevar el ingreso total de los jubilados que perciben la mínima. Por ejemplo, en marzo, este grupo alcanzó un ingreso total cercano a los $450.319 sumando el bono.

El esquema actual establece que quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo, mientras que aquellos que superan ese monto lo perciben de manera proporcional. En tanto, quienes están por encima de un determinado tope quedan excluidos del refuerzo.

Para abril, se espera que se mantenga este mismo criterio, aunque con valores actualizados tanto para el haber mínimo como para el límite a partir del cual se deja de percibir el bono.

En el otro extremo, la jubilación máxima también registrará una suba. Según las proyecciones, el haber tope del sistema pasaría de $2.487.063 a $2.559.187. A diferencia de lo que ocurre con los haberes más bajos, en este caso no se aplica ningún bono adicional, por lo que el incremento impacta únicamente en el monto base.

Estos haberes corresponden a beneficiarios que realizaron mayores aportes durante su vida laboral, lo que se traduce en ingresos más altos dentro del sistema previsional.

Cabe aclarar que tanto en la jubilación mínima como en la máxima, el aumento se aplica de manera automática, sin necesidad de realizar trámites.

El aumento en las jubilaciones, tanto para la mínima como para la máxima, se hará de forma automática y se verá reflejado en los haberes de abril.

Cómo quedarían las demás prestaciones de ANSES en abril

El incremento por movilidad no solo impactará en las jubilaciones, sino también en otras prestaciones que abona ANSES. Si se toma como referencia el aumento estimado del 2,9%, los valores proyectados para abril serían los siguientes:

Jubilación mínima : $380.318 (haber base). Con bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318.

: $380.318 (haber base). Con bono de $70.000, el total alcanzaría los $450.318. Jubilación máxima : $2.559.187.

: $2.559.187. Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: subirían de $258.720,62 a $266.222. Con refuerzo, el total sería de aproximadamente $336.222.

subirían de $258.720,62 a $266.222. Con refuerzo, el total sería de aproximadamente $336.222. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): pasaría de $295.680,70 a $304.254. Sumando el bono, alcanzaría los $374.254.

Es importante recordar que estos valores son estimativos y dependen de la confirmación oficial por parte de ANSES en los próximos días.