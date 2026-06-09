ANSES confirmó un pago de $320.000 en junio: ¿Quiénes lo cobran?

El calendario de pagos de junio de 2026 avanza con definiciones para los jubilados y pensionados. En lo que respecta a los ingresos, un sector deberá cobrar un extra de $320.000.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que se trata de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), por lo que la prestación superará la barrera del monto mencionado, en línea con la fórmula de movilidad.

Los beneficiarios verán reflejados todos sus conceptos económicos en un único depósito bancario. Esta modalidad fusiona el sueldo base con el medio aguinaldo y el bono de refuerzo.

A continuación, conocé a quiénes corresponde este beneficio, cómo se calculan las cifras y las características de esta cobertura.

¿Cómo se compone el cobro de junio?





El valor de la PUAM se encuentra atado a la evolución de la jubilación mínima, representando el 80% de su valor. Tras aplicarse el incremento mensual del 2,58% regulado por la fórmula de movilidad (basado en el IPC de abril provisto por el INDEC), las escalas se modificaron.

El dinero total que se acreditará de forma automática en las cuentas bancarias alcanza los $553.981,59, una suma que se estructura a partir de tres conceptos específicos:

Haber base actualizado: con el último ajuste por inflación, el sueldo mensual pasa a ser de $322.654,39 (monto que define el piso de la prestación).

Bono extraordinario: se ratificó la continuidad del plus fijo de $70.000 . Aunque este refuerzo mantiene congelado su valor histórico, sigue funcionando como un sostén para los ingresos más bajos.

Medio aguinaldo (SAC): al cerrarse el primer semestre, se añade la cuota correspondiente al Sueldo Anual Complementario por un total de $161.327,20. Cabe destacar que este medio aguinaldo se calcula de forma exclusiva sobre el haber base, dejando afuera el bono.

ANSES confirmó un pago de $320.000 en junio.

¿Quiénes pueden a cobrar la PUAM?





La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue diseñada como una red de contención para aquellos ciudadanos que alcanzaron la edad de retiro pero no reúnen los 30 años de aportes obligatorios que exige la ley para una jubilación ordinaria.

Esta condición suele afectar a personas que transitaron gran parte de su etapa activa en la informalidad laboral o que registraron baches prolongados de desempleo.

Los aspirantes deben cumplir de manera obligatoria con las siguientes condiciones:

Edad mínima: contar con 65 años o más, sin distinción de género. Incompatibilidad previsional: no percibir ningún tipo de jubilación, pensión o retiro contributivo, ya sea de carácter nacional, provincial o municipal. Criterio de residencia: se debe mantener la residencia efectiva dentro del país mientras se goce del beneficio. En cuanto al tiempo previo demostrable, se exige un mínimo de 10 años de residencia para ciudadanos argentinos (nativos o naturalizados) y un piso de 20 años para personas extranjeras.

Prestaciones complementarias del programa

Más allá del dinero que se deposita mes a mes, el programa contempla un abordaje de asistencia integral para la vejez, habilitando de forma automática beneficios adicionales muy valorados por la comunidad:

Cobertura médica y asistencial completa a través de la obra social PAMI (acceso a consultas, estudios y medicamentos).

Derecho al cobro de las asignaciones familiares administradas por el sistema previsional (en caso de cumplir con los requisitos vigentes).

El pago de junio se ejecuta en las cuentas de la seguridad social de los titulares, respetando el orden del cronograma oficial unificado que distribuye la ANSES según la última cifra del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para verificar el recibo digital de forma anticipada, los usuarios pueden ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.