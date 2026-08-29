Cuándo cobra cada beneficiario de ANSES en septiembre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pagos de septiembre de 2026 para todas sus prestaciones.

Durante ese mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se liquidan con el porcentaje de actualización mensual por movilidad atado al dato de inflación, sumado a la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los haberes mínimos.

A continuación, el detalle fecha por fecha para cada grupo de beneficiarios según la terminación del DNI.

Calendario de la ANSES: ¿Cuándo se cobra en septiembre de 2026?









Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC cobran durante la primera tanda de acreditaciones del mes:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados con haber mínimo perciben sus montos en las siguientes fechas:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben ingresos superiores a la mínima cobran en el tramo final de septiembre:

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

ANSES: las fechas de cobro para septiembre de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Las acreditaciones para los titulares de la AUH y el SUAF se realizarán de forma paralela según el documento:

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE)

El cobro de la prestación por embarazo se despliega de la siguiente manera: