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Sábado, 29 de agosto de 2026

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DETALLES

Cuándo cobra cada beneficiario de ANSES en septiembre 2026

Ya se definió el cronograma completo de acreditaciones para septiembre de 2026. Las fechas de pago destinadas a jubilados, AUH, AUE y Pensiones No Contributivas, junto al impacto del aumento y el bono.

Lucía Reppin
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pagos de septiembre de 2026 para todas sus prestaciones.

Durante ese mes, las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se liquidan con el porcentaje de actualización mensual por movilidad atado al dato de inflación, sumado a la continuidad del bono de refuerzo de $70.000 para los haberes mínimos.

A continuación, el detalle fecha por fecha para cada grupo de beneficiarios según la terminación del DNI.

Calendario de la ANSES: ¿Cuándo se cobra en septiembre de 2026?


Pensiones No Contributivas (PNC)

Los titulares de PNC cobran durante la primera tanda de acreditaciones del mes:

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados con haber mínimo perciben sus montos en las siguientes fechas:

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

  • DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

  • DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Quienes perciben ingresos superiores a la mínima cobran en el tramo final de septiembre:

  • DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

A continuación, el detalle fecha por fecha para cada grupo de beneficiarios según la terminación del DNI.Calendario de la ANSES: ¿Cuándo se cobra en septiembre de 2026?Pensiones No Contributivas (PNC)Los titulares de PNC cobran durante la primera tanda de acreditaciones del mes:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});DNI finalizados en 0 y 1: martes 8 de septiembre.DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.DNI finalizados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.DNI finalizados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.DNI finalizados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimoLos jubilados con haber mínimo perciben sus montos en las siguientes fechas:DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimoQuienes perciben ingresos superiores a la mínima cobran en el tramo final de septiembre:DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.ANSES: las fechas de cobro para septiembre de 2026.
ANSES: las fechas de cobro para septiembre de 2026.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Las acreditaciones para los titulares de la AUH y el SUAF se realizarán de forma paralela según el documento:

  • DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

  • DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

  • DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo (AUE)

El cobro de la prestación por embarazo se despliega de la siguiente manera:

  • DNI finalizados en 0: miércoles 9 de septiembre.

  • DNI finalizados en 1: jueves 10 de septiembre.

  • DNI finalizados en 2: viernes 11 de septiembre.

  • DNI finalizados en 3: lunes 14 de septiembre.

  • DNI finalizados en 4: martes 15 de septiembre.

  • DNI finalizados en 5: miércoles 16 de septiembre.

  • DNI finalizados en 6: jueves 17 de septiembre.

  • DNI finalizados en 7: viernes 18 de septiembre.

  • DNI finalizados en 8: lunes 21 de septiembre.

  • DNI finalizados en 9: martes 22 de septiembre.

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