ANSES deposita $450.319 a jubilados de la mínima: ¿En qué fechas cobran con aumento y bono?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026. Como ocurre cada mes, los primeros en cobrar son los jubilados que perciben el haber mínimo, quienes en esta ocasión reciben sus ingresos con un nuevo aumento y la continuidad del bono extraordinario.

El ajuste de este mes fue del 2,90%, en línea con la actualización por movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A partir de este incremento, el haber mínimo garantizado se elevó a $380.319,31.

Al sumarse el bono de $70.000, el ingreso total alcanza los $450.319,31 para quienes integran el segmento más bajo del sistema previsional.

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima?



El cronograma de pagos para quienes perciben el haber mínimo quedó definido según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 2: martes 14 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril (ya cobraron)

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril

DNI terminados en 7: martes 21 de abril

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril

Desde ANSES recordaron que los montos adicionales ya están incluidos en el depósito, por lo que no es necesario gestionar ningún trámite para percibirlos.

Las fechas de cobro para los jubilados de la mínima se extienden hasta el 23 de abril. Luego de esa fechas, comenzará el calendario de pagos para los jubilados con haberes superiores a la mínima.

¿Cuándo cobran las demás prestaciones?

En paralelo, las Pensiones No Contributivas (PNC) iniciaron su calendario de pagos el 10 de abril y finalizaron el 15. Una vez completado ese cronograma y el de jubilados de la mínima, será el turno de quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Las fechas asignadas para este grupo son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril

¿Cuánto cobran los jubilados en abril 2026?

Con los valores actualizados, los montos de las principales prestaciones quedaron establecidos de la siguiente manera: