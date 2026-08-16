ANSES deposita un bono de $70.000 en agosto: ¿Qué grupos lo reciben y en qué fechas se cobra?

Los jubilados y pensionados continúan recibiendo sus haberes correspondientes a agosto, que este mes tuvieron un nuevo aumento. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 y aclaró cuáles son los grupos que pueden acceder al refuerzo.

El organismo previsional informó que el beneficio está destinado a quienes perciben los haberes más bajos del sistema y que se acredita de manera automática junto con la prestación mensual. El bono no tiene un monto fijo para todos los beneficiarios: puede cobrarse de manera completa o proporcional, de acuerdo con el ingreso previsional de cada persona.

¿Qué grupos reciben el bono de $70.000 en agosto?





El refuerzo extraordinario de agosto está destinado a tres grupos específicos de beneficiarios que cumplen con las condiciones establecidas por ANSES. Se trata de:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).





Según la información difundida por el organismo, el requisito central está relacionado con el monto del haber. Con el aumento mensual del 1,89%, la jubilación mínima asciende a $419.775 y quienes perciben ese ingreso reciben el bono completo de $70.000.

En cambio, aquellos jubilados que cobran un haber superior a la mínima, pero que no alcanzan el límite establecido, pueden recibir un refuerzo proporcional. El objetivo es completar el ingreso hasta el tope de $489.775.

La distribución queda establecida de la siguiente manera:

Jubilados que cobran la mínima de $419.775: reciben el bono completo de $70.000.

reciben el bono completo de $70.000. Jubilados que perciben más de $419.775 y menos de $489.775: cobran un bono proporcional hasta alcanzar el tope.

cobran un bono proporcional hasta alcanzar el tope. Jubilados que cobran $489.775 o más: no reciben el bono extraordinario.





El pago se realiza de forma automática y se acredita junto con el haber mensual correspondiente, por lo que los beneficiarios alcanzados no necesitan realizar un trámite adicional para acceder al refuerzo.

El bono de $70.000 se destina únicamente a los jubilados de la mínima, a los beneficiarios de la PUAM y a los titulares de las PNC por invalidez y vejez.

Fechas de cobro ANSES: ¿Quiénes restan por cobrar el haber con aumento y bono?





El calendario de pagos de agosto comenzó el lunes 10 y se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el cronograma continuará durante la próxima semana.

Las fechas restantes son:

DNI terminado en 5: martes 18 de agosto.

martes 18 de agosto. DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto.

miércoles 19 de agosto. DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto.

jueves 20 de agosto. DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto.

viernes 21 de agosto. DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto.





Los beneficiarios con DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4 ya cobraron en las primeras fechas del calendario, correspondientes al 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto, respectivamente.

Además, el cronograma contempla una interrupción durante el lunes 17 de agosto debido al feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Ese día no habrá actividad bancaria ni depósitos correspondientes a las prestaciones previsionales.

Por otra parte, los titulares de Pensiones No Contributivas ya completaron su calendario de pagos correspondiente a agosto: los depósitos se realizaron entre el 10 y el 14 de agosto, también según la terminación del DNI.