ANSES deposita la primera cuota del aguinaldo: ¿Qué grupos lo reciben en junio?
ANSES activó el calendario de pagos de junio, un mes en el que muchos beneficiarios recibirán sus ingresos mejorados gracias al aguinaldo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos correspondiente a junio, un período clave para millones de beneficiarios, ya que en este mes se liquida la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.
Durante este mes, los haberes incluyen en un mismo pago la actualización mensual por movilidad, el bono extraordinario vigente y el medio aguinaldo para los grupos alcanzados.
En ese sentido, el aumento confirmado para junio es del 2,58%, porcentaje que surge del índice de inflación registrado en abril y que se incorpora automáticamente a las prestaciones.
Quiénes cobran la primera parte del aguinaldo en junio 2026
El aguinaldo que abona ANSES está destinado exclusivamente a quienes perciben prestaciones previsionales, tanto contributivas como no contributivas. Se trata del primer SAC del año, que representa un ingreso adicional para jubilados y pensionados.
Los grupos alcanzados por este beneficio son:
- Jubilados del sistema previsional
- Pensionados de ANSES
- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
- Personas que cobran pensiones por invalidez
- Madres de siete hijos con pensión
En cambio, otros programas sociales administrados por el organismo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, no incluyen el pago de aguinaldo. Esto se debe a que estas prestaciones son consideradas asistencias sociales y no forman parte del sistema previsional ni tienen carácter salarial.
Cómo calcular el aguinaldo
El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En el caso de junio, se considera el mejor ingreso entre enero y ese mes.
El SAC se liquida automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Calendario de pagos de junio
ANSES estableció el siguiente cronograma para el pago de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas:
Jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio