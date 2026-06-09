ANSES deposita la primera cuota del aguinaldo: ¿Qué grupos lo reciben en junio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos correspondiente a junio, un período clave para millones de beneficiarios, ya que en este mes se liquida la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como medio aguinaldo.

Durante este mes, los haberes incluyen en un mismo pago la actualización mensual por movilidad, el bono extraordinario vigente y el medio aguinaldo para los grupos alcanzados.

En ese sentido, el aumento confirmado para junio es del 2,58%, porcentaje que surge del índice de inflación registrado en abril y que se incorpora automáticamente a las prestaciones.

Quiénes cobran la primera parte del aguinaldo en junio 2026

El aguinaldo que abona ANSES está destinado exclusivamente a quienes perciben prestaciones previsionales, tanto contributivas como no contributivas. Se trata del primer SAC del año, que representa un ingreso adicional para jubilados y pensionados.

Los grupos alcanzados por este beneficio son:

Jubilados del sistema previsional

Pensionados de ANSES

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Personas que cobran pensiones por invalidez

Madres de siete hijos con pensión





En cambio, otros programas sociales administrados por el organismo, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar o Potenciar Trabajo, no incluyen el pago de aguinaldo. Esto se debe a que estas prestaciones son consideradas asistencias sociales y no forman parte del sistema previsional ni tienen carácter salarial.

Cómo calcular el aguinaldo

El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. En el caso de junio, se considera el mejor ingreso entre enero y ese mes.

El SAC se liquida automáticamente junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

ANSES confirmó que el aguinaldo solo se depositará a los jubilados y pensionados del sistema y se abonará en conjunto con el haber y los demás extras.

Calendario de pagos de junio

ANSES estableció el siguiente cronograma para el pago de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas:

Jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio





Pensiones No Contributivas: