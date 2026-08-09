ANSES deposita un extra de $120.000: de qué se trata y quiénes pueden acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un pago adicional que se acreditará durante agosto de 2026 para un grupo de beneficiarias que cumplan con una serie de requisitos. Se trata de una prestación puntual cuyo monto llegará a los $120.000 durante este mes.

Además, el organismo previsional estableció el calendario del octavo mes y aplicará la actualización correspondiente en las asignaciones sociales, de acuerdo con la movilidad vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC). El indicador de junio registró una variación del 1,89%, por lo que el incremento se verá reflejado en los haberes que los beneficiarios recibirán durante este mes.

¿Quiénes cobraran el extra de $120.000 de ANSES en agosto 2026?





¿Quiénes cobraran el extra de $120.000 de ANSES en agosto 2026?

El pago de $120.678,40 por hijo corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El beneficio está destinado a madres, padres o tutores de menores de 18 años que sean trabajadores informales, personas desempleadas, empleados de casas particulares o monotributistas sociales.

Con la actualización del 1,89% por movilidad, el monto bruto de la AUH quedó establecido en $150.848 por cada hijo. Sin embargo, ANSES deposita mensualmente el 80%, equivalente a $120.678,40, mientras que el 20% restante, unos $30.169,60, queda retenido y se abona posteriormente tras la presentación de la Libreta AUH, junto con la documentación que acredita los controles de salud y la asistencia escolar.

Para acceder al beneficio, es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia en el país, y vivir en territorio argentino. También se debe tener hijos menores de 18 años y solteros, salvo en el caso de hijos con discapacidad, para quienes no existe límite de edad. Además, es necesario presentar la documentación que acredite el vínculo familiar, como el DNI del titular y de los hijos y la partida de nacimiento.

En cuanto a la situación laboral y económica, pueden acceder quienes sean trabajadores informales con ingresos inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), entre otros grupos, siempre que no perciban jubilaciones, pensiones ni otras prestaciones contributivas o no contributivas de carácter nacional, provincial o municipal.

Para verificar si el beneficio está activo y consultar cuándo se acreditará el pago, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde el apartado "Hijos y Familia" pueden revisar la liquidación correspondiente y consultar la cuenta bancaria en la que se depositará el dinero.

Calendario de pagos de AUH de ANSES para agosto 2026





DNI terminados en 0: 10 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 18 de agosto

DNI terminados en 6: 19 de agosto

DNI terminados en 7: 20 de agosto

DNI terminados en 8: 21 de agosto

DNI terminados en 9: 24 de agosto





Tarjeta alimentar: cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio

Tarjeta alimentar: cuánto se cobra en agosto y quiénes pueden acceder al beneficio

La Tarjeta Alimentar es un beneficio destinado a acompañar a familias que ya reciben determinadas prestaciones de ANSES y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos. Pueden acceder los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, las personas embarazadas a partir de los tres meses que reciben la Asignación por Embarazo (AUE), quienes cobran AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad y las titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Durante agosto, los montos varían de acuerdo con la cantidad de hijos a cargo. Las personas que reciben la AUE y las familias con un hijo cobran $72.250, mientras que el monto asciende a $113.299 para familias con dos hijos. En los hogares con tres hijos o más, la prestación alcanza los $149.425.

El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria en la que se cobra la asignación correspondiente. Para consultar o actualizar los datos personales, los titulares pueden ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, desde el apartado "Información personal".

También es posible conocer la fecha exacta en la que se acreditará el beneficio a través del calendario de pagos de ANSES. Otra alternativa es ingresar a la página oficial, seleccionar "Hijos" y luego "Mis Asignaciones", donde se puede consultar el detalle de las prestaciones liquidadas para cada mes.