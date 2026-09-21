ANSES: el cronograma de pago y cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en octubre

Octubre llegará con una nueva actualización para quienes reciben Pensiones No Contributivas (PNC) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La actualización de los haberes estará acompañada, en determinados casos, por un refuerzo económico, mientras que el cronograma definirá cuándo llegará el dinero a cada beneficiario.

El incremento será del 1,7%, de acuerdo con la actualización mensual vinculada a la inflación, y se sumará un refuerzo económico para determinados beneficiarios.

En el caso de quienes perciben una PNC por Invalidez o Vejez, el bono previsional de $70.000 elevará el ingreso total a $375.143,98.

Cuánto cobrarán las PNC en octubre





Con la aplicación del aumento, los principales valores previstos para octubre de 2026 serán:

PNC por Invalidez o Vejez: $305.143,98 de haber + $70.000 de bono = $375.143,98 .

$305.143,98 de haber + $70.000 de bono = . PNC para Madres de 7 hijos: $435.919,96 de haber + $70.000 de bono = $505.919,96.

Los importes contemplan el haber correspondiente y, en los casos alcanzados, el refuerzo previsional.

Quiénes reciben el bono de $70.000





El bono extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual y está destinado principalmente a determinados grupos de beneficiarios.

Entre quienes pueden recibirlo se encuentran:

Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Jubilados que perciben el haber mínimo .

. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para quienes cobran haberes superiores al mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido por la ANSES.

Cuándo cobrarán las PNC en octubre





Las Pensiones No Contributivas forman parte del primer grupo de prestaciones que la ANSES abona cada mes. En octubre, los pagos comenzarán durante la segunda semana del mes.

La fecha correspondiente a cada beneficiario estará determinada por la terminación del DNI, según el cronograma establecido para el período.

Lo que hay que saber antes de cobrar en octubre





Para muchas personas que reciben una Pensión No Contributiva, cada actualización puede representar un cambio importante en la organización de sus gastos del mes.

Por eso, además de conocer el nuevo valor del haber, será clave estar atentos a la fecha de cobro y a si corresponde el refuerzo económico.