ANSES: el paso a paso para crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ahora permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social directamente desde el celular a través del proceso de reconocimiento facial.

El trámite, indispensable para jubilados y más beneficiarios, se realiza desde la aplicación Mi ANSES mediante una validación biométrica que combina el escaneo del DNI con el reconocimiento facial.

"Para la ANSES representa una innovación imprescindible con el fin de evitar accesos no autorizados, fraudes o usurpación de identidad", sostuvieron desde el organismo previsional.

El sistema permite comprobar que la persona que realiza la gestión es realmente la titular del CUIL declarado, al cruzar los datos biométricos con la información del RENAPER.

De esta manera, quienes necesiten crear o recuperar la clave pueden completar el proceso desde el celular, sin tener que acercarse a una oficina de la ANSES.

Cómo crear la Clave de la Seguridad Social con reconocimiento facial

El trámite comienza desde la aplicación Mi ANSES y requiere tener a mano el DNI para completar la validación de identidad.

Ingresar a Mi ANSES: abrir la aplicación desde el celular y elegir la opción para crear una nueva clave.

Completar los datos: ingresar el CUIL y escanear el código de barras o el código QR que figura en el DNI, según la versión del documento.

Validar la identidad: utilizar la cámara del teléfono para realizar el reconocimiento facial y completar la comprobación biométrica.

Generar la clave: una vez aprobada la validación, crear la nueva Clave de la Seguridad Social para comenzar a utilizarla.

Un dato importante

Si la persona pierde el celular o cambia de teléfono, deberá realizar nuevamente la validación biométrica para volver a gestionar la clave desde el nuevo dispositivo.

Ahora la ANSES permite crear o recuperar la Clave de la Seguridad Social a través de reconocimiento facial (Archivo).

¿Qué es Mi ANSES y para qué sirve?

Mi ANSES es la plataforma digital de la Administración Nacional de la Seguridad Social que permite hacer trámites y consultar información previsional sin necesidad de ir personalmente a una oficina.

Desde el celular o una computadora se pueden realizar distintas gestiones vinculadas con jubilaciones, pensiones, asignaciones y otras prestaciones.

Entre las principales opciones disponibles se encuentran:

Consultar las fechas y lugares de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones.

Ver la Liquidación de Pago y conocer el detalle de los haberes o prestaciones.

Descargar certificados y comprobantes, como la Constancia de CUIL y la Certificación Negativa.

Revisar la Historia Laboral y los aportes registrados.

Actualizar datos personales, domicilio y medios de contacto.

Presentar la Libreta de la AUH y el Certificado Escolar.

Solicitar la Tarifa Social para la tarjeta SUBE.

¿Quiénes pueden utilizar la aplicación de la ANSES?

La aplicación está disponible para las personas que figuran en los registros de ANSES y cuentan con un CUIL y una Clave de la Seguridad Social.

Entre sus usuarios se encuentran:

Trabajadores registrados, monotributistas y autónomos.

Jubilados y pensionados.

Titulares de AUH, Asignación Familiar por Hijo y Asignación por Embarazo.

Personas que reciben prestación por desempleo.

Beneficiarios de Progresar y otros programas sociales.

¿Cómo descargar Mi ANSES para realizar gestiones?

La aplicación oficial se llama Mi ANSES y puede descargarse de manera gratuita desde la tienda correspondiente al sistema operativo del celular.

Android

Ingresar a Google Play Store, buscar "Mi ANSES" y seleccionar la aplicación oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

iPhone

Abrir App Store, buscar "Mi ANSES" y elegir la aplicación oficial para comenzar la descarga.

Una vez instalada: abrir la app e ingresar el CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social.

Si todavía no tenés una clave, la propia aplicación permite iniciar el proceso para crearla y validar tu identidad.