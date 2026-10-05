ANSES estableció un nuevo tope para cobrar el bono en octubre: ¿Cuál es y quiénes lo reciben?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,66%, que llevará el haber mínimo a $435.748,51.

A ese importe se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, cuyo monto dependerá del haber de cada beneficiario.

Aumenta la jubilación mínima y la ANSES actualiza el tope para cobrar el bono





Con la actualización de octubre, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51.

Quienes perciban la mínima recibirán el bono completo de $70.000 durante el décimo mes del año.

Haber mínimo: $435.748,51.

$435.748,51. Bono completo: $70.000.

$70.000. Tope máximo con bono: $505.748,51.





El tope para recibir el refuerzo completo será de $505.748,51, resultado de sumar la mínima más el bono.

Quienes superen los $435.748,51 recibirán un bono proporcional, calculado según la diferencia hasta alcanzar ese techo.

La ANSES deposita el bono completo a quienes perciben la mínima, que en octubre será de $435.748,51. Para quienes superen ese monto, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope de $505.748.

¿Cómo quedan actualizados los demás haberes de octubre?





La actualización también modifica otros beneficios previsionales que administra la ANSES desde octubre.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

$2.932.174,85. PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono completo.

$348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono completo. PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con el bono.





¿Cuándo comienzan los pagos de octubre para jubilados?





El calendario establece fechas diferentes según la prestación y la terminación del DNI del titular.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes desde el jueves 8 de octubre:

8 de octubre: DNI terminados en 0.

DNI terminados en 0. 9 de octubre: DNI terminados en 1.

DNI terminados en 1. 13 de octubre: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. 14 de octubre: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. 15 de octubre: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. 16 de octubre: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. 19 de octubre: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. 20 de octubre: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. 21 de octubre: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. 22 de octubre: DNI terminados en 9.





Las PNC recibirán sus pagos también a partir del 8 de octubre:

Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán a partir del viernes 23: