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Lunes, 5 de octubre de 2026

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DETALLES

ANSES estableció un nuevo tope para cobrar el bono en octubre: ¿Cuál es y quiénes lo reciben?

El haber mínimo se ubicará en $435.748,51 durante octubre y el bono llegará hasta $70.000. El refuerzo será proporcional para quienes superen ese monto.

Luciana Barrios
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.

Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,66%, que llevará el haber mínimo a $435.748,51.

A ese importe se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, cuyo monto dependerá del haber de cada beneficiario.

Aumenta la jubilación mínima y la ANSES actualiza el tope para cobrar el bono

Con la actualización de octubre, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51.

Quienes perciban la mínima recibirán el bono completo de $70.000 durante el décimo mes del año.

  • Haber mínimo: $435.748,51.
  • Bono completo: $70.000.
  • Tope máximo con bono: $505.748,51.

El tope para recibir el refuerzo completo será de $505.748,51, resultado de sumar la mínima más el bono.

Quienes superen los $435.748,51 recibirán un bono proporcional, calculado según la diferencia hasta alcanzar ese techo.

Aumenta la jubilación mínima y la ANSES actualiza el tope para cobrar el bonoCon la actualización de octubre, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Quienes perciban la mínima recibirán el bono completo de $70.000 durante el décimo mes del año.Haber mínimo: $435.748,51.Bono completo: $70.000.Tope máximo con bono: $505.748,51.El tope para recibir el refuerzo completo será de $505.748,51, resultado de sumar la mínima más el bono.Quienes superen los $435.748,51 recibirán un bono proporcional, calculado según la diferencia hasta alcanzar ese techo.La ANSES deposita el bono completo a quienes perciben la mínima, que en octubre será de $435.748,51. Para quienes superen ese monto, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope de $505.748.
La ANSES deposita el bono completo a quienes perciben la mínima, que en octubre será de $435.748,51. Para quienes superen ese monto, el bono será proporcional hasta alcanzar el tope de $505.748.

¿Cómo quedan actualizados los demás haberes de octubre?

La actualización también modifica otros beneficios previsionales que administra la ANSES desde octubre.

  • Jubilación máxima: $2.932.174,85.
  • PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono completo.
  • PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico y  $375.023,96 con el bono.

¿Cuándo comienzan los pagos de octubre para jubilados?

El calendario establece fechas diferentes según la prestación y la terminación del DNI del titular.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes desde el jueves 8 de octubre:

  • 8 de octubre: DNI terminados en 0.
  • 9 de octubre: DNI terminados en 1.
  • 13 de octubre: DNI terminados en 2.
  • 14 de octubre: DNI terminados en 3.
  • 15 de octubre: DNI terminados en 4.
  • 16 de octubre: DNI terminados en 5.
  • 19 de octubre: DNI terminados en 6.
  • 20 de octubre: DNI terminados en 7.
  • 21 de octubre: DNI terminados en 8.
  • 22 de octubre: DNI terminados en 9.

Las PNC recibirán sus pagos también a partir del 8 de octubre:

  • Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.

 Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán a partir del viernes 23:

  • Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
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