ANSES estableció un nuevo tope para cobrar el bono en octubre: ¿Cuál es y quiénes lo reciben?
El haber mínimo se ubicará en $435.748,51 durante octubre y el bono llegará hasta $70.000. El refuerzo será proporcional para quienes superen ese monto.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores previsionales que comenzarán a regir durante octubre.
Los jubilados y pensionados recibirán un aumento del 1,66%, que llevará el haber mínimo a $435.748,51.
A ese importe se suma un bono extraordinario de hasta $70.000, cuyo monto dependerá del haber de cada beneficiario.
Aumenta la jubilación mínima y la ANSES actualiza el tope para cobrar el bono
Con la actualización de octubre, el haber mínimo pasará de $428.633,20 a $435.748,51.
Quienes perciban la mínima recibirán el bono completo de $70.000 durante el décimo mes del año.
- Haber mínimo: $435.748,51.
- Bono completo: $70.000.
- Tope máximo con bono: $505.748,51.
El tope para recibir el refuerzo completo será de $505.748,51, resultado de sumar la mínima más el bono.
Quienes superen los $435.748,51 recibirán un bono proporcional, calculado según la diferencia hasta alcanzar ese techo.
¿Cómo quedan actualizados los demás haberes de octubre?
La actualización también modifica otros beneficios previsionales que administra la ANSES desde octubre.
- Jubilación máxima: $2.932.174,85.
- PUAM: $348.598,81 de haber básico y $418.598,81 con el bono completo.
- PNC por invalidez o vejez: $305.023,96 de haber básico y $375.023,96 con el bono.
¿Cuándo comienzan los pagos de octubre para jubilados?
El calendario establece fechas diferentes según la prestación y la terminación del DNI del titular.
Los jubilados y pensionados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus haberes desde el jueves 8 de octubre:
- 8 de octubre: DNI terminados en 0.
- 9 de octubre: DNI terminados en 1.
- 13 de octubre: DNI terminados en 2.
- 14 de octubre: DNI terminados en 3.
- 15 de octubre: DNI terminados en 4.
- 16 de octubre: DNI terminados en 5.
- 19 de octubre: DNI terminados en 6.
- 20 de octubre: DNI terminados en 7.
- 21 de octubre: DNI terminados en 8.
- 22 de octubre: DNI terminados en 9.
Las PNC recibirán sus pagos también a partir del 8 de octubre:
- Jueves 8 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Viernes 9 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 13 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 14 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 15 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.
Los jubilados con haberes superiores a la mínima cobrarán a partir del viernes 23:
- Viernes 23 de octubre: DNI terminados en 0 y 1.
- Lunes 26 de octubre: DNI terminados en 2 y 3.
- Martes 27 de octubre: DNI terminados en 4 y 5.
- Miércoles 28 de octubre: DNI terminados en 6 y 7.
- Jueves 29 de octubre: DNI terminados en 8 y 9.