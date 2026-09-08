ANSES fijó nuevos topes para la SUAF: ¿Quiénes pueden perder la asignación en septiembre?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los valores y límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a los beneficios. La modificación rige desde septiembre y establece nuevos topes para los trabajadores y grupos familiares alcanzados por el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El cambio es clave para quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo, ya que superar los límites establecidos puede significar la exclusión de la ayuda. Cuáles son los nuevos topes de ingresos y quiénes podrían dejar de cobrar la prestación este mes.

¿Quiénes pueden perder la asignación familiar en septiembre con los nuevos topes de la ANSES?





¿Quiénes pueden perder la asignación familiar en septiembre con los nuevos topes de la ANSES?

Desde septiembre de 2026, la ANSES estableció nuevos límites de ingresos para determinar quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del SUAF. Con la actualización del 2,11%, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo quedó fijado en $6.314.898 mensuales.

Este tope surge de la suma de los ingresos brutos de los integrantes del grupo familiar que correspondan para el cálculo de la prestación. De esta manera, quienes superen ese monto total quedan fuera del esquema de asignaciones familiares establecido por el organismo.

Sin embargo, el límite no se aplica únicamente sobre los ingresos totales del hogar. También existe un tope individual de $3.157.449 brutos mensuales: si uno de los integrantes de la pareja supera esa cifra, la familia puede perder el derecho a cobrar la asignación, aunque el ingreso conjunto no alcance el máximo permitido.

Por este motivo, uno de los principales grupos que podría dejar de percibir la SUAF en septiembre es el de los trabajadores registrados cuyos ingresos individuales hayan superado el nuevo límite. La situación se determina teniendo en cuenta los ingresos brutos y no solamente el dinero que finalmente recibe cada persona en su cuenta.

Para las familias que permanecen dentro de los parámetros establecidos, ANSES mantiene diferentes rangos de ingresos que determinan cuánto se cobra por cada hijo. Esto significa que el monto de la Asignación Familiar por Hijo no es igual para todos los beneficiarios, sino que disminuye a medida que aumenta el ingreso del grupo familiar.

En el primer tramo, para grupos familiares con ingresos de hasta $1.192.505, la asignación por hijo alcanza los $77.025. Luego, el monto baja a $51.958 para quienes tienen ingresos familiares de entre $1.192.505,01 y $1.748.749, mientras que en el tercer rango, de hasta $2.019.189, se cobra $31.427 por hijo.

Finalmente, las familias con ingresos superiores a $2.019.189,01 y hasta el máximo de $6.314.898 quedan dentro del cuarto tramo y reciben $16.217 por hijo. En todos los casos, superar el límite individual de $3.157.449 o el tope máximo del grupo familiar puede significar la exclusión del beneficio.

Calendario de pagos del SUAF para septiembre 2026





DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.