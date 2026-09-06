ANSES habilitó una nueva herramienta que facilita los trámites de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva herramienta digital que busca simplificar los trámites para jubilados, pensionados y titulares de prestaciones vinculados al organismo previsional.

Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, aprobado mediante la Resolución 262/2026 publicada en el Boletín Oficial y puesto en funcionamiento oficialmente el martes 1° de septiembre, tal como establece la normativa.

El nuevo sistema funciona dentro de Mi ANSES, tanto desde la página web como desde la aplicación para celulares. Una vez que el usuario lo habilita, puede recibir ahí documentación y comunicaciones oficiales del organismo, sin depender del correo postal.

Un punto importante es que estas notificaciones tienen validez legal. Además, comienzan a correr los plazos correspondientes desde el momento en que la comunicación queda disponible para el usuario.

Cómo funciona el Domicilio Electrónico de ANSES

El Domicilio Electrónico de la Seguridad Social es un canal de comunicación digital y de adhesión voluntaria para personas mayores de 16 años. A través de este sistema, jubilados, pensionados y titulares de prestaciones podrán recibir notificaciones, citaciones y avisos relacionados con trámites y gestiones de ANSES.

Las comunicaciones que lleguen por esta vía tendrán validez legal. Una notificación se considerará realizada a las cero horas del primer día hábil siguiente a aquel en que haya quedado disponible para el usuario.

El Domicilio Electrónico de ANSES sirve para recibir notificaciones y documentación oficial de manera digital.

Cómo adherirse al Domicilio Electrónico

La herramienta está destinada a quienes sean titulares o realicen gestiones vinculadas con prestaciones de la Seguridad Social. Sin embargo, su uso no es obligatorio.

Para registrarse, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con la Clave de la Seguridad Social.

con la Clave de la Seguridad Social. Entrar en el apartado "Domicilio y Datos de Contacto" .

. Aceptar las condiciones del servicio.

Registrar y verificar una dirección de correo electrónico.

Una vez completado el proceso, las comunicaciones oficiales estarán disponibles dentro de "Mi Buzón", en la plataforma Mi ANSES.

Qué comunicaciones se pueden recibir mediante el Domicilio Electrónico

En este espacio podrán aparecer distintos documentos relacionados con trámites y prestaciones. Entre ellos se encuentran:

Notificaciones.

Requerimientos.

Citaciones.

Liquidaciones.

Resoluciones.

Intimaciones.

Avisos y otras comunicaciones administrativas.

Cada documento deberá incluir los datos necesarios para identificar de qué trámite se trata, como la fecha, el tipo y número de acto, el asunto, la dependencia que lo emitió, el funcionario responsable y el expediente correspondiente.

Además, cuando corresponda, la comunicación deberá informar los plazos disponibles y los recursos administrativos que puede presentar el usuario.

¿ANSES avisará por correo electrónico?

El organismo podrá enviar un correo electrónico para avisar que existe una nueva comunicación disponible en el Domicilio Electrónico.

Ese mail solo tendrá carácter informativo y no será el que determine la validez de la notificación. Es decir, aunque el correo no llegue a la casilla del usuario, la comunicación seguirá teniendo efecto si ya quedó disponible en el domicilio electrónico.

Qué pasa si el sistema deja de funcionar

La normativa también establece qué ocurre ante una interrupción del servicio.

Si la plataforma permanece fuera de funcionamiento durante ocho horas consecutivas o más, la notificación se considerará realizada a las cero horas del primer día hábil posterior a la restitución del sistema.

Fuera de esos casos, el Domicilio Electrónico permanecerá disponible las 24 horas, durante todo el año.

También se pueden recibir notificaciones anteriores

Los usuarios podrán elegir de manera voluntaria recibir comunicaciones relacionadas con actos administrativos emitidos antes de la creación de su Domicilio Electrónico.

Si aceptan recibirlas, esas notificaciones tendrán efecto a partir de las cero horas del primer día hábil posterior a la aceptación.

La puesta en marcha del Domicilio Electrónico forma parte del proceso de digitalización de los trámites administrativos impulsado por la Ley 27.742 y sus normas reglamentarias.

Más adelante, ANSES deberá establecer mediante una reglamentación específica cómo funcionará este sistema cuando una persona realice trámites a través de un representante o gestor administrativo.

Qué pasa con los apoderados y gestores

Por el momento, el Domicilio Electrónico no contempla a los apoderados y gestores administrativos. Según establece la resolución, su incorporación será definida en una segunda etapa, a través de una reglamentación específica de ANSES.

Además, adherirse al sistema no significa solamente contar con un espacio para recibir avisos. Una vez que el usuario lo activa, el domicilio electrónico tiene los mismos efectos que un domicilio constituido dentro de los trámites administrativos.

Por eso, las comunicaciones que lleguen por este medio tienen consecuencias legales y los usuarios deberán prestar atención a las notificaciones que reciban.