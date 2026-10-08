ANSES interrumpe el calendario de pagos por el feriado y confirmó cuándo se retomarán los depósitos

El calendario de pagos para jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se verá interrumpido por un feriado.

El organismo previsional confirmó la modificación del cronograma y también informó cuándo volverán a acreditarse los haberes.

Los pagos empezaron este jueves 8 de octubre para los jubilados que cobran la mínima y tienen DNI terminado en 0, mientras que el viernes será el turno de quienes tengan documento finalizado en 1.

El lunes 12 será feriado por el "Día de la Raza", por lo que no habrá actividad bancaria ni atención en las oficinas de ANSES.

Por esto, los beneficiarios que tenían previsto cobrar ese día deberán esperar hasta la reanudación del calendario para recibir sus haberes.

¿Quiénes cobran después del feriado de octubre?

Con el regreso de la actividad bancaria el martes 13 de octubre, ANSES retomará los pagos que quedaron pendientes durante el feriado del lunes 12.

Ese día continuarán los depósitos para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, además de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Jubilados y pensionados que cobran después del feriado

El cronograma para quienes reciben hasta un haber mínimo continuará desde el martes 13 y se extenderá durante los días siguientes, de acuerdo con la terminación del DNI:

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

¿Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas?

En el caso de las PNC, los pagos también se reanudarán una vez terminado el feriado. El cronograma queda organizado de la siguiente manera:

Preferiado:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre.

Postferiado:

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

De esta manera, el martes 13 será la fecha clave para la reanudación de los pagos de ANSES, luego de la interrupción provocada por el feriado del 12 de octubre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Algunos titulares de la AUH y la Asignación Familiar por Hijo tendrán pagos antes del feriado del 12 de octubre.

DNI terminado en 0: 8 de octubre.

DNI terminado en 1: 9 de octubre.

Postferiado:

DNI terminados en 2: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre.

DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre.

DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.

DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.

DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.

DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.

Asignaciones de Pago Único

Las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI del 9 de octubre al 10 de noviembre.

ANSES interrumpe el cronograma de pagos de octubre por el feriado del "Día de la Raza" (Imagen ilustrativa).

Asignaciones Familiares de PNC

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) que reciben Asignaciones Familiares podrán acceder al pago sin importar la terminación de su DNI.

Todas las terminaciones: del 8 de octubre al 10 de noviembre.

¿Cuánto cobran jubilados y pensionados en octubre?

En octubre, las prestaciones de ANSES tendrán una suba del 1,66%, a la que se suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cumplen con las condiciones establecidas.

Los principales montos del mes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $435.748,51; con bono, $505.748,51.

: $435.748,51; con bono, $505.748,51. PUAM : $348.598,81; con bono, $418.598,81.

: $348.598,81; con bono, $418.598,81. PNC por Invalidez y Vejez : $305.023,96; con bono, $375.023,96.

: $305.023,96; con bono, $375.023,96. Pensión Madre de 7 hijos: $435.748,51; con bono, $505.748,51.

La actualización de las prestaciones se realiza todos los meses y toma como referencia la inflación registrada dos meses antes, de acuerdo con el mecanismo de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24.

Para consultar información sobre los pagos, montos y prestaciones, los beneficiarios pueden ingresar a anses.gob.ar.