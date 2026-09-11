ANSES lanzó una advertencia clave para titulares de AUH y SUAF por el "plus" que reciben algunos grupos

En medio del calendario de pagos de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó una advertencia a determinados titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

El mensaje está relacionado con el "plus" que reciben algunos titulares por vivir en zonas "desfavorables". Por eso, quienes están alcanzados por esta condición deberán tener en cuenta una serie de cuestiones para cobrar sus asignaciones de septiembre con normalidad.

Los titulares de la AUH y del SUAF recibieron este mes un aumento del 2,11% como parte de la fórmula de movilidad vigente. La actualización se calculó a partir del dato de inflación de julio publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El plus por zona desfavorable tiene una condición

La ANSES contempla este adicional para determinados titulares que viven en regiones consideradas de zona desfavorable. Este monto se suma al valor general de la asignación, pero hay una condición importante vinculada con la forma en que se cobra la prestación.

Quienes reciben la AUH o el SUAF a través de una billetera virtual no acceden al adicional por zona desfavorable. En esos casos, la liquidación se realiza con el valor general correspondiente.

La ANSES paga un "plus" a titulares de la AUH y el SUAF que viven en zonas desfavorables (Imagen ilustrativa).

La normativa establece que el complemento no puede liquidarse cuando la prestación se acredita mediante estas aplicaciones móviles. Por eso, para acceder al monto diferencial, el pago debe realizarse bajo las condiciones previstas por la ANSES para este régimen.

El objetivo es que el adicional llegue a quienes efectivamente cumplen con el requisito de residencia en las regiones alcanzadas. Para determinarlo, el organismo toma en cuenta la información vinculada con el domicilio y la entidad a través de la cual se realiza el pago.

Qué zonas contempla la AUH

En el caso de la AUH, el adicional está destinado a titulares que viven en determinadas provincias y localidades del país. La normativa contempla las siguientes zonas:

La Pampa.

Río Negro.

Neuquén.

Chubut.

Santa Cruz.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, no todos los titulares de la AUH reciben el mismo monto. La zona de residencia es uno de los factores que determina si corresponde este adicional.

El caso del SUAF

Para las asignaciones familiares del SUAF, el esquema es diferente. El régimen de zona desfavorable tiene un alcance geográfico más amplio y contempla otras regiones además de las previstas para la AUH.

Por eso, quienes cobran una asignación familiar a través del SUAF y viven en una de las zonas alcanzadas deben prestar atención a las condiciones establecidas por la ANSES para acceder al monto diferencial.

Cómo cambiar el lugar de cobro de la AUH y el SUAF

Las familias que cumplen con los requisitos para cobrar el adicional por zona desfavorable, pero no lo reciben, pueden solicitar un cambio en el medio de pago. El trámite permite modificar la boca de pago para que la prestación se liquide de acuerdo con las condiciones correspondientes.

La gestión puede realizarse de manera online a través de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. También existe la posibilidad de acercarse personalmente a una oficina de la ANSES para solicitar el cambio.

Es importante tener en cuenta que la modificación no se aplica de forma inmediata. Una vez realizado el trámite, el cambio del lugar de cobro de la AUH o el SUAF puede demorar entre 60 y 90 días.

Montos de la AUH y el SUAF según la zona de residencia

La zona donde vive cada titular influye en el monto que paga la ANSES. Existe un valor general para la mayor parte del país y otro, más elevado, para quienes residen en las regiones incluidas dentro de la Zona Desfavorable o Zona 1.

En el caso de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), los valores quedan de la siguiente manera:

Zona General: $120.435 por hijo.

Zona Desfavorable: $156.566 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad en Zona General: $392.158.

AUH por hijo con discapacidad en Zona Desfavorable: $509.806.

En estos casos, la ANSES deposita todos los meses el 80% del monto, mientras que el 20% restante queda sujeto a la presentación de la Libreta AUH correspondiente al ciclo anual.

Cuánto paga el SUAF en cada zona

Para quienes reciben asignaciones familiares mediante el SUAF, el monto no depende solamente de la ubicación geográfica. También se tiene en cuenta el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), por lo que existen distintos tramos de pago.

En la Zona General, los importes correspondientes a cada tramo son:

Tramo 1: $60.222.

Tramo 2: $40.621.

Tramo 3: $24.566.

Tramo 4: $12.671.

Estos valores aumentan para los titulares que viven en las regiones alcanzadas por el régimen de zona desfavorable. El incremento varía según la subzona correspondiente, por lo que el monto final puede ser considerablemente mayor que el de la Zona General.

En el caso del Tramo 1, por ejemplo, el importe puede llegar hasta $130.082 en las subzonas patagónicas con el diferencial más alto.