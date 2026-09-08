ANSES: las fechas clave de cobro para los jubilados que reciben el bono en septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara un nuevo calendario de pagos para los jubilados y pensionados correspondiente a septiembre.

Además de los haberes actualizados, quienes cobran la mínima recibirán un bono extraordinario que se sumará al monto mensual.

El pago se realizará de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario, por lo que hay distintas fechas clave a tener en cuenta. Cuándo comienza el cronograma, qué días se acredita el refuerzo y hasta cuándo se extiende durante septiembre.

¿Hasta cuándo se extiende el pago del bono extraordinario para jubilados?





¿Hasta cuándo se extiende el pago del bono extraordinario para jubilados?

El calendario de la ANSES para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo comenzará el martes 8 de septiembre. Ese día será el turno de quienes tengan el DNI terminado en 0, mientras que el miércoles 9 cobrarán aquellos cuyo documento finalice en 1.

El cronograma continuará el jueves 10 para los beneficiarios con DNI terminado en 2 y el viernes 11 para los que tengan terminación en 3. Luego habrá una pausa durante el fin de semana y los pagos se retomarán el lunes 14, con el depósito para los beneficiarios con documento terminado en 4.

El martes 15 será el turno de los jubilados cuyo DNI finalice en 5. A partir del miércoles 16, los depósitos continuarán con las terminaciones 6 y 7, que tendrán sus respectivas fechas de cobro ese día y el jueves 17.

Hacia el final del cronograma quedarán los documentos terminados en 8 y 9. Los primeros cobrarán el viernes 18, mientras que el lunes 21 de septiembre será el último día previsto para este grupo de jubilados, correspondiente a quienes tengan el DNI terminado en 9.

De esta manera, el lunes 21 de septiembre será una fecha clave para quienes esperan el bono extraordinario, ya que ese día se completará el calendario de pagos para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo. El refuerzo se acreditará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

En tanto, quienes cobran haberes superiores al mínimo y no reciben el bono, tendrán un cronograma diferente. Los documentos terminados en 0 y 1 cobrarán el martes 22; los finalizados en 2 y 3, el miércoles 23; los terminados en 4 y 5, el jueves 24; los que tengan 6 y 7, el viernes 25; y finalmente los DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el lunes 28 de septiembre.

¿Cuánto cobran los jubilados de la mínima en septiembre?





En septiembre, los jubilados que cobran la jubilación mínima recibirán un haber actualizado de $428.633,20, luego de la aplicación de un aumento del 2,11% establecido por el mecanismo de movilidad vigente. A este monto se sumará el bono extraordinario de $70.000 para quienes accedan al refuerzo completo.

De esta manera, quienes cobren el haber mínimo y reciban el bono completo tendrán un ingreso total de $498.633,20 durante septiembre. El refuerzo se acreditará junto con la prestación mensual y no será necesario realizar ningún trámite adicional para acceder al beneficio.

El bono de $70.000 también alcanzará a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a determinados beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

En tanto, quienes tengan un haber superior al mínimo pero inferior a $498.633,20 podrán recibir un bono proporcional para alcanzar ese monto.

Por su parte, los beneficiarios cuyos haberes superen los $498.633,20 no accederán al bono extraordinario y cobrarán únicamente la prestación previsional actualizada correspondiente a septiembre.