ANSES octubre 2026: guía completa de AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar, con montos y fechas

Durante octubre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano aplicarán el esquema de asignaciones familiares, asistencia alimentaria y apoyo escolar previsto para el mes.

La actualización del 1,7% lleva el valor bruto de la AUH y la Asignación por Embarazo a $156.634, aunque el importe mensual efectivo es de $125.307.

En un hogar con un hijo escolarizado que recibe AUH, Tarjeta Alimentar y Ayuda Escolar Anual, la liquidación acumulada llega a $285.817.

Cuánto se cobra por cada prestación





Los importes varían según el beneficio asignado y, en el caso de la Tarjeta Alimentar, de acuerdo con la cantidad de hijos.

Para octubre, los valores informados son:

AUH neta por cada menor: $125.307.

$125.307. Tarjeta Alimentar por 1 hijo: $72.250.

$72.250. Tarjeta Alimentar por 2 hijos: $113.299.

$113.299. Tarjeta Alimentar por 3 o más hijos: $149.425.

$149.425. Ayuda Escolar Anual por cada hijo en edad escolar: $88.260.





Cómo funciona la retención de la AUH





Del valor total de la AUH se retiene el 20%, que queda como un fondo diferido para el titular.

En octubre, esa retención representa $31.327 mensuales por titular y puede ser reintegrada mediante la presentación de la Libreta AUH.

Las prestaciones complementarias tienen un tratamiento diferente: la Tarjeta Alimentar y la Ayuda Escolar no están sujetas a descuentos ni retenciones impositivas.

Quiénes pueden acceder a la Ayuda Escolar





La Ayuda Escolar Anual está destinada a determinados beneficiarios de la AUH o de la Asignación Familiar por Hijo.

Para acceder al beneficio se deben cumplir las condiciones vinculadas con la educación formal.

Los requisitos indicados son:

Ser beneficiario de la AUH o de la Asignación Familiar por Hijo.

Tener un hijo de entre 45 días y 17 años inclusive.

Que el estudiante concurra a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.

Presentar el certificado escolar anual firmado por la institución educativa a través de Mi ANSES.





ANSES en octubre 2026.

Cómo varía la Tarjeta Alimentar según los hijos





El importe de la Tarjeta Alimentar se determina de acuerdo con la cantidad de hijos del grupo familiar.

Para un hijo corresponde $72.250; para dos, $113.299; y para tres o más, $149.425.

Cuándo se acredita el pago según el DNI





ANSES estableció un cronograma de acreditación organizado según la terminación del documento.

Las fechas correspondientes a octubre son:

DNI terminado en 0: lunes 12 de octubre.

lunes 12 de octubre. DNI terminado en 1: martes 13 de octubre.

martes 13 de octubre. DNI terminado en 2: miércoles 14 de octubre.

miércoles 14 de octubre. DNI terminado en 3: jueves 15 de octubre.

jueves 15 de octubre. DNI terminado en 4: viernes 16 de octubre.

viernes 16 de octubre. DNI terminado en 5: lunes 19 de octubre.

lunes 19 de octubre. DNI terminado en 6: martes 20 de octubre.

martes 20 de octubre. DNI terminado en 7: miércoles 21 de octubre.

miércoles 21 de octubre. DNI terminado en 8: jueves 22 de octubre.

jueves 22 de octubre. DNI terminado en 9: viernes 23 de octubre.





Cómo se determina el cobro de cada familia





El monto final depende de las prestaciones asignadas y de la cantidad de hijos.

Por ejemplo, el hogar con un hijo escolarizado que reúne las condiciones para recibir los tres beneficios mencionados alcanza una liquidación acumulada de $285.817.

El esquema contempla el ingreso mensual de la AUH, el refuerzo alimentario correspondiente y, cuando se cumplen los requisitos, la asistencia destinada al ciclo escolar.

Además, las prestaciones sociales coordinadas contemplan la cobertura de distintos sectores mediante el cruce automático de las bases impositivas y de datos sociales de la ANSES.

De esta manera, para conocer el pago correspondiente en octubre es necesario considerar los beneficios asignados a cada titular y la terminación de su DNI.