ANSES ofrece una ayuda clave para madres de la AUH que quieren jubilarse: cuáles son los requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene activa una medida clave que puede facilitar el acceso a la jubilación para las madres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH), lo que favorece a miles de mujeres en toda la Argentina.

Se trata del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, destinado a mujeres de 60 años que sean madres, hayan cobrado la AUH en algún momento y no cuenten con los 30 años de aportes requeridos para jubilarse.

La medida fue creada mediante el Decreto 475/2021 y busca reconocer parte del tiempo que las mujeres dedicaron a la crianza de sus hijos, período que en muchos casos afectó su trayectoria laboral y previsional.

No implica un pago extra, sino el reconocimiento de determinados períodos como años de aporte para facilitar el acceso a una jubilación.

La ANSES reconoce aportes a madres de la AUH: cuántos años suma por cada hijo

Según explica la ANSES, el programa permite computar un año de aportes por cada hijo nacido con vida. En el caso de hijos adoptados cuando eran menores de edad, el reconocimiento asciende a dos años de aportes por cada uno.

A esto puede sumarse un año adicional por cada hijo con discapacidad. Además, las madres que hayan cobrado la AUH durante al menos 12 meses pueden incorporar dos años extra de aportes por cada hijo por el que recibieron la asignación.

Las madres titulares de la AUH pueden acceder al Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado.

Por ejemplo, una mujer con tres hijos podría sumar tres años de aportes por el reconocimiento general. Si además cobró la AUH durante al menos un año por cada uno de ellos, podría agregar seis años más y alcanzar nueve años reconocidos en total.

El programa también contempla los períodos correspondientes a licencias por maternidad y excedencia que hayan utilizado las trabajadoras, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El detalle clave que las titulares de la AUH no deben pasar por alto

Para acceder a una jubilación ordinaria, las mujeres deben tener al menos 60 años y contar con 30 años de aportes registrados, salvo que estén alcanzadas por algún régimen previsional especial. Este punto es importante porque la moratoria previsional de la Ley 27.705 ya venció.

Por eso, haber cobrado la AUH no significa que una mujer pueda jubilarse automáticamente. Para acceder al haber previsional, debe alcanzar los años de aportes exigidos a través de sus aportes laborales y de aquellos períodos que pueda computar mediante el Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado u otros mecanismos previstos por la normativa.

Requisitos para acceder al reconocimiento de aportes de la ANSES

El Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado está dirigido a mujeres de 60 años o más que sean madres y necesiten computar estos períodos para completar los años de aportes necesarios para jubilarse. Además, no deben tener una jubilación ya otorgada ni contar con un trámite jubilatorio en curso.

El reconocimiento no puede solicitarse antes de alcanzar la edad jubilatoria. Por eso, las interesadas deberán esperar hasta cumplir los 60 años para iniciar la gestión ante la ANSES.

Antes de realizar el trámite, es importante comprobar que los hijos figuren correctamente registrados en Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, seleccionar la opción "Información Personal" y luego ingresar en "Datos personales y familiares".

Si los datos no aparecen o son incorrectos, se deberá presentar documentación que permita acreditar el vínculo.

Para realizar la gestión, puede ser necesario presentar:

DNI de la madre.

Partidas de nacimiento de los hijos.

Certificado Único de Discapacidad (CUD), cuando corresponda.

En caso de adopción, se requiere sentencia de la misma.

El trámite se realiza de manera presencial en una oficina de la ANSES y con turno previo.

Para conocer los detalles del programa y resolver cualquier duda, las personas pueden ingresar a anses.gob.ar y consultar la información disponible en la pestaña correspondiente.