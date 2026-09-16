ANSES paga $134.430 a quienes contraigan matrimonio: requisitos y los pasos para realizar el trámite

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga un "extra" de $134.430 por matrimonio. Para poder acceder, los interesados deben cumplir con una serie de requisitos.

El pago forma parte de las Asignaciones de Pago Único (APU) que abona el organismo previsional ante distintos acontecimientos familiares. El esquema contempla los casos de nacimiento y adopción.

El monto se actualiza de acuerdo con la movilidad aplicada por la ANSES, al igual que las jubilaciones y pensiones. Con el último aumento, llegó a $134.430 y tendrá una nueva actualización en octubre.

¿Quiénes pueden cobrar la asignación por matrimonio?

El pago de la ANSES está destinado a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios. Pueden solicitarlo:

Trabajadores registrados que cobran asignaciones familiares por SUAF.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Trabajadores que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cuáles son los requisitos

Para acceder al pago por matrimonio, se deben cumplir algunas condiciones:

El matrimonio debe estar registrado y acreditado en la base de datos de la ANSES.

La solicitud debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores al matrimonio.

Los ingresos individuales y del grupo familiar no pueden superar los topes vigentes al momento de la celebración.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima y continuada de 6 meses en el empleo al momento del matrimonio.

La ANSES paga $134.430 a quienes se casen y cumplan con los requisitos solicitados (Imagen ilustrativa).

Qué documentación hay que presentar

Para realizar el trámite, es necesario contar con:

DNI de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio.

Cómo solicitar el pago de la ANSES

El trámite puede hacerse de manera presencial, con turno previo en una oficina de la ANSES, o de forma online mediante Atención Virtual.

Antes de iniciar la solicitud, conviene revisar que los datos personales y los vínculos familiares estén actualizados en Mi ANSES. Si hay algún dato incorrecto o falta información, primero habrá que corregirlo.

Para hacerlo por internet, se debe ingresar a Atención Virtual con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social y seguir los pasos indicados por el organismo.

También es posible completar la gestión de manera presencial. En ese caso, hay que sacar un turno y acudir a la oficina elegida con la documentación correspondiente.

Para acceder a los $134.430, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar el límite establecido por la ANSES. Actualmente, el tope es de $6.314.898. Si los ingresos de la familia superan ese monto, no se podrá cobrar la asignación por matrimonio.