ANSES paga $450.319 a un grupo de jubilados: ¿Cuáles son las fechas de cobro de abril?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a abril, en el que jubilados y pensionados comienzan a percibir sus haberes con aumento. En este contexto, el organismo confirmó que un grupo específico cobrará un total de $450.319 durante este mes.

Este monto surge de la combinación entre el haber mínimo actualizado y el bono de refuerzo que el Gobierno mantiene vigente. En detalle, los beneficiarios reciben el incremento por movilidad jubilatoria, que en abril se fijó en 2,90%, junto con un extra de $70.000 que se acredita de manera automática en la misma cuenta.

¿A quiénes les corresponde cobrar $450.319 en abril y en qué fechas?

El grupo que accede a este monto está compuesto por jubilados que perciben la mínima. Para ellos, la liquidación se realiza de forma unificada, lo que implica que el haber mensual y el bono se depositan el mismo día, según la terminación del DNI.

El cronograma de pagos quedó establecido de la siguiente manera:

DNI finalizados en 0: 10 de abril

DNI finalizados en 1: 13 de abril

DNI finalizados en 2: 14 de abril

DNI finalizados en 3: 15 de abril

DNI finalizados en 4: 16 de abril

DNI finalizados en 5: 17 de abril

DNI finalizados en 6: 20 de abril

DNI finalizados en 7: 21 de abril

DNI finalizados en 8: 22 de abril

DNI finalizados en 9: 23 de abril

Cuánto cobran los demás jubilados de ANSES en abril

Además del grupo que percibe la jubilación mínima, ANSES detalló los montos actualizados para el resto de las prestaciones previsionales.

La jubilación máxima asciende a $2.559.187, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $304.255,45. En este último caso, con el bono de refuerzo, el total a cobrar llega a $374.255,45.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez se ubican en $266.223,52, monto que asciende a $336.223,52 al sumarse el extra. En tanto, la pensión para madres de siete hijos mantiene un haber base equivalente a la jubilación mínima y, con el bono, también alcanza los $450.319,31.

El aumento del 2,90% aplica a todas las prestaciones que paga ANSES y, en algunos casos, ese ajuste se combina con el pago del bono de $70.000.

En cuanto al calendario de pagos para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril





Asimismo, las Pensiones No Contributivas se abonan de acuerdo a este cronograma: