ANSES paga a jubilados y pensionados este jueves 24 de septiembre: el calendario detallado

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el esquema de pagos correspondiente a septiembre de 2026. A lo largo del mes, las liquidaciones incorporaron el incremento por movilidad junto a las acreditaciones del bono extraordinario previsional para los sectores de menores ingresos.

En esta etapa del mes, el organismo finalizó la atención de los haberes mínimos e inició los desembolsos para quienes perciben montos superiores a la jubilación mínima.

Con el cronograma en plena ejecución, la ANSES confirmó la nómina de titulares que tendrán sus haberes acreditados durante la jornada de este jueves. El detalle de las terminaciones de DNI que cobran en la fecha y el calendario completo que resta para finalizar el mes.

Quiénes cobran este jueves 24 de septiembre





Durante esta jornada, la ANSES acreditará los montos correspondientes a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que superan el haber mínimo, según la finalización de su documento:

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo: DNI finalizados en 4 y 5.

¿Quiénes cobran hoy, jueves 24 de septiembre?

Calendario completo de pagos de la ANSES para septiembre 2026





Jubilados y pensionados con haber mínimo

DNI finalizados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI finalizados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI finalizados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre .

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)