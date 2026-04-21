ANSES paga aumento y bono: qué jubilados perciben su haber hoy, martes 21 de abril

El cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) correspondiente a abril asegura, este martes 21, el depósito del haber para un nuevo grupo de jubilados y pensionados.

La liquidación contempla el ajuste por movilidad y el bono de refuerzo extraordinario. No obstante, aunque la fecha de cobro asignada sea hoy, no es obligatorio retirar la totalidad del efectivo de forma presencial.

El dinero ya se encuentra disponible en las cajas de ahorro previsional y puede ser gestionado mediante pagos electrónicos o transferencias, garantizando que el titular pueda disponer de sus fondos con total seguridad.

Martes 21 de abril en la ANSES: ¿Qué jubilados y pensionados cobran hoy?





De acuerdo al esquema oficial de la ANSES, hoy perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados con haberes que no superan la mínima: DNI terminados en 7.

Abril para jubilados y pensionados: ¿Cuáles son las fechas de pago de este mes?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril .

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este martes 21 de abril.

¿Qué cifra se debe recibir este martes?





Los jubilados de la mínima tienen que percibir $450.319,31 finales este martes. El valor se desglosa en:

Haber base actualizado: $380.319,31. Bono de refuerzo: $70.000.

Proyección para mayo: aumento del 3,4% por inflación





Con el dato del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmado, ya es posible estimar los valores que regirán a partir de mayo.

Si el Gobierno decide mantener el bono de refuerzo, los haberes quedarían conformados de la siguiente manera: