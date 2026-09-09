ANSES paga casi $90.000 más: quiénes pueden solicitar el cobro único y los topes de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene vigente la Asignación Familiar por Nacimiento, una prestación económica de pago único destinada a acompañar a las familias después de la llegada de un hijo.

El beneficio forma parte del sistema de asignaciones familiares y contempla a trabajadores registrados y a otros grupos que cumplen con los requisitos definidos por el organismo previsional.

A diferencia de prestaciones como la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) o la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se abonan de manera periódica, la Asignación por Nacimiento se entrega una sola vez por cada nacimiento que sea acreditado.

Asignación por Nacimiento de la ANSES: cuál es el tope de ingresos permitido para acceder en septiembre

Desde septiembre, la Asignación Familiar por Nacimiento tiene un valor de $89.782. Se trata de un pago único que corresponde por cada nacimiento acreditado, siempre que la solicitud sea aprobada por la ANSES.

Para acceder al beneficio es necesario que el nacimiento figure correctamente registrado y que la persona titular cumpla con los requisitos correspondientes. En el caso de los beneficiarios del SUAF, también se debe respetar el límite de ingresos vigente durante el mes en que ocurrió el nacimiento.

Los topes establecidos para septiembre son:

Tope individual de ingresos: $3.157.449.

$3.157.449. Tope máximo de ingresos del grupo familiar: $6.314.898.





Estos límites son importantes porque determinan quiénes pueden solicitar la prestación. Si los ingresos superan los valores establecidos, la familia puede quedar excluida del beneficio.

El pago, además, no se realiza mensualmente. Una vez aprobada la solicitud, la ANSES deposita el monto correspondiente por única vez.

En septiembre, la Asignación por Nacimiento aumentó un 2,11%, por lo que el monto que pueden cobrar las familias es de $89.782.

¿Quiénes pueden cobrar este beneficio de la ANSES?





La Asignación por Nacimiento integra el grupo de asignaciones familiares de pago único y alcanza a diferentes sectores. De acuerdo con las condiciones establecidas por la ANSES, pueden acceder:

Trabajadores en relación de dependencia .

. Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) .

. Trabajadores por temporada .

. Trabajadores rurales .

. Personas que reciben la Prestación por Desempleo .

. Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra .

. Personas que cobran o cobraron la AUH durante el mes correspondiente al nacimiento o adopción.

durante el mes correspondiente al nacimiento o adopción. Titulares de la AUH por hijo con discapacidad durante ese período.

durante ese período. Personas que reciben la Asignación por Embarazo durante el mes del nacimiento o adopción.





Qué documentación se necesita para solicitar la Asignación por Nacimiento





Además de respetar los topes de ingresos, el solicitante debe presentar documentación que permita demostrar tanto su identidad como la del recién nacido.

Entre los documentos que generalmente se solicitan se encuentran:

DNI del padre, madre o titular de la prestación .

. DNI del hijo o hija .

. Partida o certificado de nacimiento.





Cuando se trata de una adopción, el procedimiento tiene requisitos específicos. En este caso, la ANSES establece que el trámite debe realizarse dentro del período comprendido entre los dos meses y los dos años posteriores al dictado de la sentencia de adopción.