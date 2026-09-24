ANSES paga hasta $383.800 en octubre a quienes se quedaron sin trabajo: ¿Cómo solicitar el beneficio?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene un beneficio destinado a personas que perdieron su trabajo. En octubre, el monto puede alcanzar hasta los $383.800.

Se trata de la Prestación por Desempleo, que corresponde a trabajadores que quedaron sin empleo por motivos ajenos a ellos. Para acceder, es necesario cumplir con una serie de requisitos y presentar la documentación correspondiente.

El beneficio alcanza a quienes tenían un trabajo en relación de dependencia y quedaron desempleados por un despido sin causa, la finalización de un contrato o el cierre o quiebra de la empresa, entre otras situaciones previstas.

El monto no es igual para todos y se calcula en función del salario que tenía la persona antes de perder el empleo. Como referencia, ANSES considera el 75% del mejor sueldo de los últimos seis meses trabajados.

De todas formas, existe un piso y un techo para el beneficio. El pago no puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) ni superar el 100% de ese valor, que en septiembre es de $383.800.

La prestación se paga a mes vencido. Es decir, el dinero que se recibirá en octubre corresponde al período de septiembre, mientras que el monto de noviembre será el correspondiente a octubre.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo

El monto de la Prestación por Desempleo varía según el salario que tenía cada trabajador antes de quedar sin trabajo. De todos modos, existe un piso y un techo vinculados al Salario Mínimo.

Desde septiembre, el SMVM quedó establecido en $383.800, por lo que la prestación tiene estos valores:

Monto mínimo : $191.900.

: $191.900. Monto máximo: $383.800.

El importe tampoco se mantiene necesariamente igual durante todo el período de cobro. A partir de la quinta cuota, por ejemplo, el beneficiario recibe el 85% del monto inicial.

En octubre 2026, ANSES paga hasta $383.800 correspondientes a la Prestación por Desempleo (Imagen ilustrativa).

Cómo aumentará la Prestación por Desempleo en los próximos meses

El SMVM tendrá aumentos escalonados hasta abril de 2027. Como la Prestación por Desempleo toma ese valor como referencia, también subirán sus montos mínimo y máximo.

Hasta diciembre de 2026, la escala es:

Septiembre: de $191.900 a $383.800.

Octubre: de $195.600 a $391.200.

Noviembre: de $199.400 a $398.800.

Diciembre: de $203.200 a $406.400.

Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo

El beneficio está destinado a trabajadores que perdieron su empleo de manera involuntaria. Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin justa causa.

Cierre o quiebra de la empresa.

Finalización de un contrato de trabajo.

Otras causas ajenas a la voluntad del trabajador.

La solicitud debe realizarse dentro de los 60 días hábiles desde el despido o la finalización de la relación laboral. Si se presenta después, ANSES descuenta del total de cuotas los días transcurridos.

Cuántos meses hay que haber trabajado para acceder

La cantidad de aportes exigida depende del tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes durante los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados durante el último año y menos de 12 meses en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción: al menos 8 meses de aportes durante los 2 años anteriores.

Cuántas cuotas paga ANSES

La duración del beneficio depende de los meses trabajados y de los aportes registrados durante los últimos tres años:

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

En el caso de las personas de 45 años o más, ANSES suma automáticamente seis meses adicionales de cobertura.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo

El trámite puede hacerse online o de manera presencial. Antes de comenzar, es necesario contar con documentación que permita acreditar el final de la relación laboral.

Qué documentación hay que presentar

Además del DNI, se puede presentar, según el caso:

Telegrama o carta documento de despido.

Notificación de la desvinculación.

Contrato de trabajo vencido.

Certificación de servicios.

Otra documentación que demuestre el fin de la relación laboral.

Paso a paso para hacer el trámite

Ingresar a Mi ANSES: acceder con CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar que los datos personales y de contacto estén actualizados. Iniciar la solicitud online: ingresar a la Atención Virtual de ANSES, seleccionar la opción correspondiente y adjuntar la documentación. Realizar el trámite presencial: también se puede solicitar un turno y concurrir a una oficina de ANSES. Informar el CBU: se debe indicar o confirmar la cuenta bancaria donde se recibirá el pago.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en octubre

Para los beneficiarios incluidos en el Plan 1, el calendario de octubre queda establecido según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

Para consultar el estado del trámite, los pagos y la información personal, se puede ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.



