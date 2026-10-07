ANSES paga hasta $391.200 a quienes perdieron su trabajo: cómo acceder al beneficio

Quedarse sin trabajo implica afrontar una etapa de incertidumbre económica. En ese contexto, existe una asistencia que puede funcionar como respaldo mientras el trabajador busca una nueva oportunidad laboral.

Se trata de la Prestación por Desempleo de la ANSES, destinada a personas que estaban en relación de dependencia y cuya desvinculación se produjo bajo determinadas circunstancias previstas por la legislación laboral.

El beneficio puede mantenerse durante varios meses y, en determinados casos, alcanzar 12 cuotas. Para los mayores de 45 años, además, se contemplan seis meses adicionales.

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo





No todos los trabajadores deben cumplir exactamente las mismas condiciones. Los requisitos dependen de la modalidad laboral que tenía la persona antes de quedar desempleada.

Pueden solicitarla:

Trabajadores permanentes: deben contar con al menos 6 meses de trabajo con aportes dentro de los 3 años anteriores al despido o finalización del vínculo.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses durante los últimos 3 años y superar los 90 días durante el año previo al cese laboral.





Cuánto paga la ANSES en octubre de 2026





Para determinar el importe se toma inicialmente como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya cobrado el trabajador durante sus últimos seis meses de actividad.

Desde el 1° de octubre de 2026, la Prestación por Desempleo tiene un piso de $195.600 y un máximo de $391.200.

Sin embargo, hay una particularidad importante: quienes cobran durante octubre reciben la liquidación correspondiente a septiembre, porque la prestación se paga a mes vencido.

Por ese motivo, el pago que se acredita en octubre contempla una suma mínima de $191.900 y una máxima de $383.800.

En cambio, los valores de $195.600 a $391.200 son los que corresponden al nuevo esquema vigente desde octubre de 2026.

El importe final que recibe cada persona varía según los meses trabajados y los aportes registrados durante los tres años anteriores a la desvinculación.

La ANSES paga hasta $391.200 a quienes perdieron su trabajo.

Hasta cuándo se puede cobrar





El período durante el cual se recibe la prestación tampoco es idéntico para todos los casos.

La ayuda puede extenderse hasta 12 cuotas, dependiendo de la cantidad de meses trabajados y de los aportes registrados durante los tres años previos a la finalización de la relación laboral.

En el caso de los trabajadores mayores de 45 años, se contemplan seis meses adicionales.

Cómo recibe el dinero el beneficiario





La ANSES puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social a nombre del titular en una entidad bancaria.

A través de esa cuenta, el beneficiario puede retirar el dinero en la sucursal asignada y utilizar una tarjeta de débito para operar mediante cajeros automáticos.

Si ya posee una cuenta bancaria donde recibe otra prestación de la ANSES, los pagos pueden acreditarse allí.

También quienes tengan una cuenta bancaria personal pueden consultar con su entidad para solicitar su conversión en una Cuenta de la Seguridad Social.

Cómo solicitar la prestación





El trámite puede realizarse por internet o de manera presencial.

Para hacerlo online, el trabajador debe ingresar a Atención Virtual de la ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro, tiene que seleccionar la opción "Prestación por Desempleo" y seguir los pasos indicados.

Otra alternativa es concurrir personalmente a una oficina de la ANSES. En este caso, es necesario solicitar un turno previamente y presentarse con el DNI y la documentación correspondiente.

Qué documentos hay que presentar





Los papeles requeridos cambian según el motivo por el que terminó la relación laboral.

Entre las principales situaciones se encuentran:

Despido sin justa causa: telegrama o carta documento que comunique el despido, o una nota firmada y certificada por el empleador.

telegrama o carta documento que comunique el despido, o una nota firmada y certificada por el empleador. Quiebra o concurso preventivo: documentación emitida por el síndico, sentencia de quiebra autenticada, telegrama de cese o copia de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial.

documentación emitida por el síndico, sentencia de quiebra autenticada, telegrama de cese o copia de la publicación correspondiente en el Boletín Oficial. Extinción del contrato por decisión del trabajador ante una causa justa: telegramas de intimación y desvinculación enviados por el trabajador.

telegramas de intimación y desvinculación enviados por el trabajador. Finalización de un contrato a plazo fijo: copia del contrato de trabajo que haya llegado a su vencimiento.

copia del contrato de trabajo que haya llegado a su vencimiento. Fallecimiento de un empleador unipersonal: copia certificada del acta de defunción.

copia certificada del acta de defunción. Enfermedad o accidente al momento del cese: certificado médico que acredite la aptitud para desempeñar un puesto acorde con la situación del trabajador.





Un respaldo para quienes quedaron sin empleo





La Prestación por Desempleo busca ofrecer un ingreso durante una etapa en la que el trabajador perdió su fuente laboral, siempre que cumpla las condiciones establecidas.

El monto y el tiempo de cobro dependen de la historia laboral y de los aportes registrados de cada beneficiario.

Por eso, antes de comenzar la gestión, resulta fundamental revisar la información laboral y reunir los documentos vinculados con la finalización del vínculo.