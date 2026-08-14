ANSES paga la Tarjeta Alimentar: quiénes la cobran en agosto y cuánto dinero reciben

En medio de los gastos del hogar, la Tarjeta Alimentar representa una ayuda importante para garantizar el acceso a alimentos básicos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó a depositarla y es importante saber quiénes la reciben.

En agosto, el monto de este beneficio -ahora conocido como PRestación Alimentar- depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. Además, quienes reciben la prestación pueden consultar en Mi ANSES los datos relacionados con su cobro.

Cabe recordar que la Tarjeta Alimentar está dirigida a personas que ya son titulares de determinadas prestaciones de ANSES. Para establecer quiénes pueden acceder, se considera qué asignación reciben y la composición de su familia.

La acreditación se realiza de forma automática para quienes cumplen con los requisitos, por lo que no es necesario hacer una inscripción ni realizar un trámite todos los meses.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de ANSES?

La Tarjeta Alimentar está destinada a determinados grupos que ya reciben prestaciones de ANSES. El acceso se define de acuerdo con la situación de cada persona y la composición de su familia.

Pueden recibir el beneficio:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 17 años.

con hijos de hasta 17 años. Personas embarazadas desde el tercer mes de gestación que cobran la Asignación por Embarazo para Protección Social.

para Protección Social. Titulares de la AUH por hijos con discapacidad , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Madres de siete hijos o más que reciben una Pensión No Contributiva.

No es necesario anotarse por separado para acceder a la Tarjeta Alimentar. ANSES utiliza la información que ya figura en sus registros para determinar quiénes cumplen con las condiciones.

¿Cuáles son los requisitos para cobrarla?

El principal requisito es ser titular de alguna de las prestaciones contempladas por el programa y mantenerla vigente.

En el caso de la AUH, el beneficio corresponde cuando los hijos se encuentran dentro del límite de edad establecido. Para quienes tienen hijos con discapacidad, no se aplica ese tope.

La Tarjeta Alimentar es una ayuda económica de ANSES destinada a facilitar el acceso a alimentos básicos a familias vulnerables.

Las personas embarazadas, por su parte, deben cobrar la Asignación por Embarazo y haber llegado al período de gestación requerido. También pueden acceder las titulares de la Pensión No Contributiva destinada a madres de siete hijos o más.

La asignación se incorpora de manera automática cuando ANSES cuenta con los datos necesarios y actualizados del titular y su grupo familiar.

Montos de la Tarjeta Alimentar en agosto 2026





La cantidad de dinero a recibir depende de la cantidad de hijos que forman parte del grupo familiar alcanzado por el beneficio. En agosto, los valores son:

Asignación por Embarazo: $72.250.

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

De esta manera, el importe no es igual para todos los beneficiarios, sino que aumenta de acuerdo con la cantidad de hijos que cumplen con las condiciones establecidas.

Aumento de la AUH en agosto de 2026: ¿Cuánto se cobra este mes?





En agosto de 2026, las asignaciones familiares administradas por la ANSES reciben un incremento del 1,89%. Esta actualización responde al índice de inflación de junio publicado por el INDEC, en cumplimiento con el esquema de movilidad fijado por el Decreto 274/24, el cual ajusta las prestaciones mensualmente tomando como referencia el IPC de dos meses atrás.

A continuación, el desglose de los valores totales y el dinero líquido que perciben los titulares en sus cuentas:

AUH por hijo (monto total bruto): $150.848

Monto cobrado mensualmente (80%): $120.678,40 directos en la cuenta bancaria.

directos en la cuenta bancaria. Retención mensual (20%): $30.169,60 (se acumula y se cobra en una sola cuota al presentar la Libreta de Asignación Universal).

AUH por Hijo con Discapacidad: alcanza un total bruto de $491.173.

A tener en cuenta: el 20% retenido mes a mes por la ANSES se liquida una vez acreditados los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar del menor mediante la entrega de la Libreta AUH.

¿Cómo consultar el pago de la Tarjeta Alimentar?

El dinero se deposita junto con la prestación que ya cobra el titular, en la cuenta bancaria correspondiente. No hace falta tener una tarjeta física ni realizar un trámite adicional para recibirlo.

Para consultar los datos registrados, se debe ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, hay que dirigirse a Información personal para verificar que los datos del titular y su grupo familiar sean correctos.

También es posible consultar cuándo se realizará el pago a través del calendario de ANSES. Para conocer el detalle de las asignaciones liquidadas, se puede ingresar a "Hijos" y luego seleccionar "Mis Asignaciones".

Si hay dudas sobre los montos, los requisitos o quiénes pueden acceder al beneficio, se puede ingresar a anses.gob.ar para consultar toda la información oficial y actualizada.