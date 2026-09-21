ANSES paga las jubilaciones con aumento y bono este lunes 21 de septiembre: quiénes cobran y el calendario

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el desarrollo del cronograma de liquidaciones de septiembre de 2026.

Tras la pausa del fin de semana, este lunes 21 se reanuda la acreditación de haberes para jubilados y pensionados en las sucursales bancarias de todo el país.

Durante este periodo, todos los pagos del sistema previsional incluyen el incremento porcentual del 2,11%, fijado en base a la fórmula de movilidad atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio reportado por el INDEC.

A su vez, se liquida de manera conjunta el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

De esta manera, los jubilados que cobran el haber básico reciben un total de $498.633,20 (compuesto por el haber mínimo de $428.633,20 más el plus entero de $70.000).

Jubilados: quiénes cobran este lunes 21 de septiembre





Según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), la jornada de cobro de este lunes queda asignada de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI finalizados en 9 (este grupo completa el calendario asignado para la escala inicial).

Pensiones No Contributivas (PNC): el esquema mensual de todas las terminaciones de DNI finalizó previamente, por lo que los fondos se encuentran plenamente acreditados en las cuentas.

Este lunes 21 de septiembre, qué jubilados cobran.

Cómo sigue el calendario para las jubilaciones que superan la mínima

A partir del martes 22 de septiembre, la ANSES dará comienzo al tramo final del cronograma, dirigido a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al piso básico, quienes cobrarán agrupados de a dos números de DNI por día: