ANSES paga más de $400.000 a mayores de 65 años: requisitos y calendario de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en octubre el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La prestación está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación ordinaria.

¿Cuánto se cobra por la PUAM con el bono en octubre de 2026?





Los valores vigentes para octubre quedaron establecidos de la siguiente manera:

Haber básico mensual: $348.598,81.

Bono extraordinario: $70.000.

Total con el refuerzo completo: $418.598,81.

El bono se acredita junto con el haber mensual para quienes cumplen las condiciones previstas. No es necesario realizar un trámite adicional para recibirlo.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la PUAM?





Para solicitar esta prestación, los interesados deben cumplir con condiciones de edad, residencia y compatibilidad previsional.

Edad: tener 65 años cumplidos, tanto mujeres como varones.

Residencia: los argentinos nativos o por opción pueden solicitarla; los naturalizados deben acreditar diez años de residencia legal y los extranjeros, veinte años, de los cuales diez deben ser inmediatamente anteriores a la solicitud.

Incompatibilidad: no cobrar una jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivo, ni la prestación por desempleo.

Evaluación patrimonial: la ANSES analiza la situación socioeconómica del solicitante para determinar si corresponde otorgar el beneficio.

Los beneficiarios de la PUAM reciben en octubre un aumento del 1,66% y el bono completo de $70.000.

¿Cómo solicitar la PUAM en Mi ANSES?





El trámite comienza de manera digital y requiere completar una instancia presencial en una oficina del organismo.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Entrar en "Información personal" y revisar los datos de contacto y vínculos familiares.

Solicitar un turno en "Turnos ANSES" , dentro de la opción correspondiente a la PUAM.

Presentarse en la oficina asignada con el DNI físico vigente para iniciar el expediente.

Durante el trámite, la ANSES verifica los datos personales y la situación socioeconómica para evaluar la solicitud.

¿Cuándo se cobra la PUAM en octubre?





Los titulares de la PUAM cobran según el calendario de jubilaciones que no superan el haber mínimo, organizado por terminación del DNI.