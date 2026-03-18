ANSES paga nuevo aumento y bono: qué jubilados cobran hoy, miércoles 18 de marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este miércoles 18 de marzo con el esquema de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

A medida que avanza la semana, crece la expectativa de los beneficiarios por ver reflejado en sus cuentas el impacto del aumento del 2,88% por movilidad, sumado al bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno ratificó para sostener el poder adquisitivo del sector.

Representa una fecha clave para un nuevo grupo de titulares, quienes encontrarán sus salarios disponibles de forma automática en sus cuentas bancarias habituales.

Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran este miércoles 18 de marzo?





De acuerdo al cronograma oficial por terminación de documento, este miércoles 18 de marzo perciben sus haberes los:

Jubilados y pensionados de la mínima con: DNI terminados en 7 .

El calendario seguirá el jueves 19 con los documentos terminados en 8 y finalizará el viernes 20 para los terminados en 9, completando así el grupo de haberes mínimos antes del inicio de la cuarta semana de marzo.

Esquema de cobros para los jubilados: ¿Qué día perciben su haber de marzo?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo .

. DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.





Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 18 de marzo.

Montos: ¿Cuánto dinero se acredita en marzo para los jubilados?





Para los beneficiarios del grupo de la mínima, el depósito total alcanza los $439.600,88. Este monto se compone de dos ítems principales que el jubilado debe identificar:

Haber mensual actualizado: $369.600,88 (ya incluye el último ajuste por inflación). Bono de refuerzo: $70.000 (monto fijo no remunerativo).

Es importante recordar que si el jubilado cobra un importe apenas superior a la mínima, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar el tope de los $439.600 mencionados.