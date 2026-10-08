ANSES paga un "extra" de $136.000 en octubre por única vez y estas personas pueden solicitar el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) paga en octubre, por única vez, un extra de $136.000 para algunos beneficiarios.

El "bono" corresponde a una de las Asignaciones de Pago Único (APU) que abarca a situaciones como matrimonio, nacimiento o adopción.

En octubre, la Asignación por Matrimonio alcanza los $136.662 tras la actualización de 1,66% de este mes.

Este incremento surge de la fórmula de movilidad utilizada para jubilaciones y pensiones, que en este caso toma como referencia la inflación de agosto informada por el INDEC.

La prestación está incluida dentro del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para cobrarla hay que cumplir ciertos requisitos.

Quiénes pueden cobrar la APU por Matrimonio de ANSES

La Asignación de Pago Único por Matrimonio está dirigida a los siguientes trabajadores y beneficiarios de la ANSES.

Trabajadores registrados incluidos en el SUAF.

Titulares de la Prestación por Desempleo.

Trabajadores de temporada.

Personas que reciben una prestación de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Cómo solicitar la Asignación por Matrimonio

El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual, según la opción disponible para cada beneficiario, y debe gestionarse directamente ante ANSES.

Para hacerlo de forma presencial, es necesario solicitar un turno y concurrir a una oficina del organismo con la documentación correspondiente.

ANSES paga $136.000 a beneficiarios por la Asignación por Matrimonio (Imagen ilustrativa).

A diferencia de otras asignaciones, la APU por Matrimonio se cobra una sola vez y no genera pagos mensuales.

Qué requisitos hay que cumplir para cobrar la APU

Además de pertenecer a alguno de los grupos habilitados, es necesario cumplir una serie de condiciones vinculadas al matrimonio, los ingresos y la antigüedad laboral.

El matrimonio debe estar registrado en la base de datos de ANSES.

La solicitud debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores al matrimonio.

Los ingresos individuales y familiares deben encontrarse dentro de los topes vigentes al momento del matrimonio.

En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima y continua de 6 meses en el empleo.

Para realizar el trámite se debe presentar el DNI de ambas personas y la partida o acta de matrimonio.

Cuál es el tope de ingresos para la APU por Matrimonio

Para acceder a la APU por Matrimonio, los ingresos individuales y del grupo familiar no deben superar los topes establecidos por ANSES.

En octubre, el límite del Ingreso del Grupo Familiar (IGF) es de $6.419.726, mientras que el tope individual se ubica en $3.209.863.

El IGF se determina a partir de los ingresos de los integrantes del grupo familiar y se utiliza para establecer si corresponde el acceso a la prestación.

Cuánto pagan las APU por nacimiento y adopción en octubre

Las Asignaciones de Pago Único por nacimiento y adopción también subieron un 1,66% en octubre. Los montos quedaron así:

Nacimiento: $91.273.

Adopción: $545.685.

En cuanto al calendario de cobro, las fechas son las mismas para todos los beneficiarios y se dividen de acuerdo con el período correspondiente:

Primera quincena: del 9 de octubre al 10 de noviembre.

Segunda quincena: del 22 de octubre al 10 de noviembre.

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, el pago de las APU no depende de la terminación del DNI, sino del período de cobro asignado.