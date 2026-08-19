ANSES paga un extra de $376.000 en agosto a personas sin trabajo: cómo solicitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en agosto el pago de una prestación destinada a quienes perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos. El beneficio puede alcanzar los $376.000, según la situación de cada titular.

Se trata de la Prestación por Desempleo, un beneficio que brinda un respaldo económico durante un período determinado mientras la persona busca una nueva oportunidad laboral.

El monto que recibe cada beneficiario se calcula a partir del salario que percibía antes de perder el trabajo, pero también está sujeto a los límites establecidos en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

A continuación, los principales requisitos, montos y condiciones que deben tener en cuenta quienes quieran acceder a esta prestación de ANSES.

Mínimo y máximo de la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2026

El monto de esta prestación se encuentra vinculado al salario mínimo. Para agosto de 2026, el beneficio tiene un piso y un techo que determinan cuánto puede cobrar cada persona.

Monto mínimo: $188.300.

Monto máximo: $376.600.

La suma final depende del salario que tenía el trabajador antes de quedar desempleado y de los límites establecidos para la prestación.

Requisitos para cobrar la Prestación por Desempleo

Para acceder al beneficio de ANSES, es necesario que la pérdida del trabajo haya ocurrido por una causa que no dependa de la voluntad del trabajador. Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin justa causa.

Quiebra o cierre de la empresa.

Finalización de un contrato laboral.

Otras situaciones que generen una desvinculación involuntaria.

El trámite debe iniciarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o al final de la relación laboral. Si se presenta después de ese período, los días de demora se descuentan del total de cuotas que corresponda.

Cuántos aportes se necesitan

La cantidad de meses trabajados y los aportes realizados también son determinantes para acceder al beneficio. Las condiciones varían según el tipo de trabajador:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes durante los 3 años anteriores al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: más de 90 días trabajados durante el último año y menos de 12 meses de actividad en los últimos 3 años.

Trabajadores de la construcción: un mínimo de 8 meses de aportes dentro de los 2 años previos.





ANSES paga hasta $376.600 en agosto a titulares de la Prestación por Desempleo (Imagen ilustrativa).

Cómo se calcula el monto de la Prestación por Desempleo

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se toma como referencia el 75% del mejor salario bruto, normal y habitual de los últimos seis meses de trabajo.

El resultado debe respetar los valores establecidos para agosto: no puede ser inferior a $188.300 ni superar los $376.600.

La cantidad de cuotas depende del tiempo trabajado con aportes durante los últimos tres años:

Entre 6 y 11 meses: 2 cuotas.

Entre 12 y 23 meses: 4 cuotas.

Entre 24 y 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

En el caso de las personas de 45 años o más, se agregan automáticamente seis meses adicionales de cobertura.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse de manera virtual o presencial. Antes de iniciarlo, es importante contar con la documentación que permita acreditar la finalización de la relación laboral.

1. Preparar la documentación

El solicitante debe contar con su DNI y con el comprobante correspondiente a la situación de desempleo. Según el caso, puede tratarse de:

Telegrama o carta documento de despido.

Notificación formal de la desvinculación.

Contrato de trabajo vencido.

Certificación de servicios u otra documentación laboral correspondiente.

2. Revisar los datos personales

El siguiente paso es ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Allí se deben verificar los datos personales y de contacto para evitar inconvenientes durante la gestión.

3. Iniciar la solicitud

El pedido puede hacerse por dos vías:

Online: mediante la Atención Virtual de ANSES, donde se debe seleccionar la opción correspondiente a la Prestación por Desempleo y adjuntar la documentación solicitada. Presencial: solicitando previamente un turno para concurrir a una oficina de ANSES.

4. Informar la cuenta bancaria

Por último, es necesario declarar o confirmar el CBU de la cuenta bancaria en la que se recibirá el pago mensual de la prestación.

Qué beneficios mantiene quien cobra el seguro de desempleo

Además del ingreso mensual, la Prestación por Desempleo permite conservar determinados derechos durante el período en que se recibe el beneficio.

Entre ellos se encuentran:

Cobertura de obra social.

Asignaciones Familiares, cuando corresponda.

Computar los meses durante los cuales se cobra la prestación como antigüedad a los efectos previsionales.

Calendario de pago de la Prestación por Desempleo

El cronograma de ANSES para la Prestación por Desempleo establece las fechas de cobro según la terminación del DNI. Para quienes integran el Plan 1, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de agosto.

DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto.

DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto.

DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto.

DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto.

Por otra parte, los beneficiarios incluidos en el Plan 2, correspondiente al período de julio, tuvieron sus fechas de pago entre el 30 de julio y el 11 de agosto.

Ante cualquier consulta o para ampliar la información sobre esta prestación, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de ANSES o acceder a Mi ANSES con su CUIL y la Clave de la Seguridad Social