ANSES paga un "extra" por la Libreta AUH: cómo cobrar el 20% retenido y cuándo se deposita

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden acceder a un monto "extra" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al presentar la Libreta AUH. Si es aprobada, el organismo paga el dinero retenido durante el año anterior.

Este formulario permite acreditar que los chicos cumplieron con los controles de salud, el calendario de vacunación y la asistencia escolar correspondientes. Así, el organismo verifica que se hayan cumplido los requisitos necesarios para acceder al dinero que fue retenido.

En este caso, la Libreta AUH corresponde al período 2025, por lo que se debe presentar la información del año anterior. Durante cada mes, ANSES retuvo el 20% de la AUH y ahora las familias pueden solicitar el pago de ese dinero acumulado mediante un trámite sencillo.

Libreta AUH ANSES 2026: hasta cuándo se puede presentar

La presentación de la Libreta AUH ya está habilitada y puede realizarse durante todo el año. Para acceder al pago del dinero retenido correspondiente a 2025, las familias tienen tiempo de completar el trámite hasta el 31 de diciembre de 2026.

No existe una fecha específica de apertura para realizar la gestión. Sin embargo, es importante respetar el plazo límite: si la Libreta no se presenta antes de fin de año, se pierde la posibilidad de solicitar el 20% retenido correspondiente al período anterior.

ANSES paga un "extra" a titulares de la AUH por la presentación de la libreta que acredita controles de salud (Imagen ilustrativa).

Cuándo paga ANSES el 20% retenido de la AUH

El dinero acumulado no se deposita inmediatamente después de presentar la Libreta. Una vez que ANSES recibe y valida correctamente la documentación, el pago suele concretarse dentro de un período estimado de 60 a 90 días.

Por eso, completar el trámite con anticipación permite evitar demoras y contar con tiempo suficiente para corregir cualquier inconveniente que pueda surgir durante la presentación.

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH

El monto que recibe cada familia depende de cuántos meses cobró la AUH durante 2025 y de la zona de residencia. Esto se debe a que el valor de la asignación fue cambiando a lo largo del año y, por lo tanto, el 20% retenido también fue diferente cada mes.

Para quienes cobraron la prestación durante los 12 meses de 2025, los montos acumulados pueden alcanzar:

AUH general: $274.451,20 por hijo.

AUH Zona 1: $356.787,80 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad: $893.658,20 por hijo.

AUH por hijo con discapacidad Zona 1: $1.161.756,80 por hijo.

Quienes hayan cobrado la AUH durante menos meses recibirán un monto menor, calculado en función de los períodos en los que efectivamente percibieron la prestación.

Cómo presentar la Libreta AUH en Mi ANSES

El trámite puede realizarse de manera online, a través de la página web o la aplicación Mi ANSES. Para completar la presentación, hay que:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Entrar en "Hijos" y luego seleccionar "Libreta AUH". Revisar qué datos o controles todavía necesitan ser acreditados, como salud, vacunación y escolaridad. Si falta completar alguna sección, generar el formulario correspondiente. Llevar el formulario al centro de salud o establecimiento educativo para que sea completado y firmado. Sacarle una foto clara al documento y cargarlo nuevamente desde la sección "Libreta AUH" de Mi ANSES.

También existe la posibilidad de hacer la presentación de manera presencial y sin turno en una oficina del organismo.

AUH ANSES septiembre 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento

Además de presentar la Libreta AUH para solicitar el dinero retenido, los titulares de la Asignación Universal por Hijo tendrán un nuevo aumento en septiembre de 2026.

El incremento será del 2,11%, el mismo porcentaje que se aplicará a las jubilaciones y pensiones. La suba surge del dato de inflación de julio informado por el INDEC y forma parte de la actualización mensual de las prestaciones de ANSES.

Para la AUH general, destinada a familias con hijos menores de 18 años, el monto bruto pasará a ser de $154.031 por hijo. Sin embargo, ANSES paga todos los meses el 80% de ese valor y retiene el 20% restante.

En concreto, el esquema quedará así:

Monto total de la AUH: $154.031.

Cobro mensual directo (80%): $123.224,80 .

(80%): . Monto retenido (20%): $30.806,20.

El dinero retenido se acumula y puede solicitarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

AUH por discapacidad: cuánto se cobra en septiembre

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $501.537 por mes. Al igual que ocurre con la asignación general, ANSES abonará directamente el 80% y retendrá el 20%.

Monto total: $501.537.

Cobro mensual directo: $401.229,60.

Monto retenido: $100.307,40.

Complemento Leche y Tarjeta Alimentar

Al monto de la AUH pueden sumarse otros beneficios destinados a las familias que cumplen con las condiciones para recibirlos. Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que también se actualiza con la misma fórmula y en septiembre llegará a $58.098 mensuales por cada niño de hasta 3 años.

En cambio, la Tarjeta Alimentar no se actualiza automáticamente de acuerdo con la inflación. Sus montos dependen de las decisiones del Ministerio de Capital Humano, por lo que este beneficio mantiene los valores vigentes.