ANSES paga un "plus" a jubilados en octubre: quiénes lo cobran y cuánto reciben

Llegar a fin de mes es uno de los desafíos que enfrentan muchos jubilados, que están atentos a cada ingreso para organizar sus gastos.

En ese contexto, los refuerzos económicos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se convierten en un tema de interés para quienes cobran una prestación previsional.

El bono extraordinario contempla distintos montos según el haber de cada beneficiario. Por eso, no todos reciben la misma suma y es importante conocer cómo funciona el mecanismo.

Cómo se calcula el bono proporcional de la ANSES en octubre





El refuerzo no se entrega por el mismo importe a todos los jubilados. Su cálculo depende del haber mensual individual y disminuye a medida que aumenta la prestación previsional.

Para determinar cuánto corresponde cobrar, se resta el haber del beneficiario del tope establecido.

Quienes perciben la jubilación mínima pueden acceder al bono completo de $70.000, mientras que los titulares con ingresos superiores reciben una suma menor.

Cuánto cobran los jubilados según sus haberes





El monto adicional cambia de acuerdo con los ingresos previsionales de cada titular. Según los valores consignados en la información original, estas son las sumas correspondientes a cada escala:

Haber de $440.000: bono de $58.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20.

bono de $58.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20. Haber de $450.000: bono de $48.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20.

bono de $48.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20. Haber de $470.000: bono de $28.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20.

bono de $28.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20. Haber de $490.000: bono de $8.633,20. Total de bolsillo: $498.633,20.

El objetivo del esquema es que los jubilados alcanzados por el beneficio lleguen al límite mensual establecido. Por eso, cuanto mayor es el haber previsional, menor resulta el refuerzo que reciben.

Quiénes quedan excluidos del bono extraordinario





Los jubilados y pensionados cuyos haberes sean iguales o superiores a $498.633,20 quedan excluidos del adicional, de acuerdo con los valores de la información original.

En esos casos, los titulares cobran únicamente la prestación previsional que les corresponde, sin recibir el refuerzo extraordinario.

Cómo consultar la liquidación en Mi ANSES





Los beneficiarios pueden verificar el detalle de sus haberes y comprobar si el bono fue incluido en la liquidación mediante la plataforma oficial del organismo previsional.

Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, tienen que dirigirse a la sección "Liquidación de haberes", donde pueden consultar el desglose del pago.

Qué tener en cuenta sobre el cobro del bono





El refuerzo se calcula de manera proporcional y no todos los jubilados reciben los $70.000 completos. El importe depende del haber mensual y del límite previsto para acceder al adicional.

Por eso, antes de hacer cuentas o dar por confirmado un monto, es importante revisar el recibo previsional y comprobar qué suma liquidó el organismo.

Para los jubilados, conocer el detalle de sus ingresos es fundamental para organizar los gastos del mes. Consultar la liquidación en Mi ANSES permite verificar cuánto se acreditó y despejar dudas sobre el adicional correspondiente.