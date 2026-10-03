ANSES paga una ayuda económica a las personas sin trabajo que cumplan estos requisitos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene en octubre una importante ayuda económica para personas sin trabajo.

Se trata de la Prestación por Desempleo, dirigido a trabajadores que perdieron su fuente de ingreso por causas ajenas a su voluntad.

En octubre, el monto puede llegar hasta $383.800 y tendrá una nueva actualización a partir de noviembre.

Para cobrarlo, es necesario cumplir con determinados requisitos y presentar la documentación solicitada por el organismo.

Cuánto paga la ANSES por la Prestación por Desempleo

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo por motivos ajenos a su voluntad.

El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración neta mensual de los últimos seis meses trabajados.

La ANSES paga hasta $383.800 a personas que se quedaron sin trabajo y cumplan con los requisitos necesarios (Imagen ilustrativa).

De todas formas, el pago tiene un piso y un techo determinados por el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Desde octubre, el monto mínimo es de $195.600 y el máximo alcanza los $391.200.

La prestación se abona a mes vencido, por lo que el pago recibido en octubre corresponde al período de septiembre.

A partir de la quinta cuota, el monto pasa a representar el 85% del valor inicial, mientras que desde la novena cuota se reduce al 70% para quienes tienen derecho a 12 cuotas.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo

El beneficio alcanza a trabajadores que quedaron sin empleo por situaciones como un despido sin justa causa, la finalización de un contrato o el cierre de la empresa.

La solicitud debe realizarse dentro de los 60 días hábiles posteriores al despido o al final de la relación laboral.

Si el trámite se presenta después de ese plazo, la ANSES descuenta del total de cuotas los días que hayan transcurrido.

Cuántos meses hay que haber trabajado

Los trabajadores permanentes deben contar con al menos seis meses de aportes durante los últimos tres años para acceder a la prestación.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se contempla el tiempo efectivamente trabajado y cotizado según las condiciones establecidas para cada modalidad.

Para los trabajadores de la construcción, se exige un mínimo de ocho meses de aportes durante los dos años anteriores a la finalización del empleo.

Cuántas cuotas puede pagar la ANSES

La cantidad de cuotas depende de los meses cotizados durante los últimos tres años.

De 6 a 11 meses de aportes: 2 cuotas.

De 12 a 23 meses: 4 cuotas.

De 24 a 35 meses: 8 cuotas.

36 meses o más: 12 cuotas.

Las personas de 45 años o más reciben automáticamente una extensión de seis meses, con un monto equivalente al 70% del valor de la primera cuota.

Cómo hacer el trámite ante la ANSES

La Prestación por Desempleo puede solicitarse de manera online a través de Mi ANSES o de forma presencial en una oficina del organismo.

Para iniciar la gestión es necesario contar con el DNI y documentación que permita demostrar cómo terminó la relación laboral. Puede ser

Telegrama o carta documento de despido.

Notificación de la desvinculación.

Contrato de trabajo vencido.

Certificación de servicios.

En el trámite online, se debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar los datos personales y adjuntar la documentación correspondiente.

Los montos de la Prestación por Desempleo están determinados por el salario previo del trabajador y los valores del Salario Mínimo (Imagen ilustrativa).

También es posible pedir un turno para realizar la gestión de manera presencial y presentar allí los documentos requeridos.

Además, es necesario informar o confirmar una cuenta bancaria para recibir el pago de la prestación.

Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en octubre

Para los beneficiarios incluidos en el Plan 1, las fechas de pago de octubre se organizan según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

El estado del trámite, los pagos y los datos personales pueden consultarse desde Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.