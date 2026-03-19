ANSES: ¿Quiénes cobran la jubilación con bono y aumento este jueves 19 de marzo?

A medida que se acerca el fin de marzo, el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entra en una etapa de definiciones para cumplir con los pagos antes del fin de semana largo.

Este jueves 19 es el turno de los jubilados que perciben la mínima, un sector que hoy recibe el impacto pleno del último ajuste por inflación.

Ante la inactividad bancaria por el día no laborable del lunes 23 y el feriado del martes 24 de marzo, el cumplimiento de las fechas de esta semana se vuelve una prioridad para que los adultos mayores dispongan de su capital de forma anticipada y organizada.

Los jubilados que cobran con aumento y bono este jueves 19 de marzo



Hoy, jueves 19 de marzo, podrán disponer de su haber los:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo : documentos terminados en 8 .







Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo .

. DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este jueves 19 de marzo.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.





¿De cuánto es el monto total de marzo?





Los jubilados de la mínima que cobran este jueves reciben un total de $439.600,88. Esta suma se desglosa en el haber mensual con aumento ($369.600,88) más el bono de refuerzo previsional de $70.000.