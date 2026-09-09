ANSES: quiénes cobran la jubilación y la PNC este miércoles 9 de septiembre con aumento y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el calendario de pagos de septiembre 2026. Durante este período, los jubilados y pensionados reciben un incremento del 2,11% en sus haberes.

Los montos están ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás en cumplimiento del esquema de movilidad mensual.

A la actualización salarial se le suma la liquidación del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los beneficiarios de menores recursos.

De esta manera, el haber mínimo se ubica en $498.633,20 ($428.633,20 de básico más la totalidad del plus económico).

Por su parte, los titulares de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez perciben un haber de $300.043,24. Con los $70.000, el monto final alcanza los $370.043,24.

Miércoles 9 de septiembre: qué jubilados y pensionados cobran hoy





En esta segunda jornada del cronograma de liquidaciones de la ANSES, la acreditación de haberes y bono corresponde a los siguientes beneficiarios:

Jubilados y pensionados de la mínima: DNI finalizados en 1 .

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI finalizados en 2 y 3.

¿Qué jubilados y pensionados cobran este miércoles 9 de septiembre?

En septiembre: cuál es el cronograma de pagos para jubilados y pensionados





Jubilados y pensionados del haber mínimo

DNI finalizados en 0: martes 8 de septiembre.

DNI finalizados en 1: miércoles 9 de septiembre .

DNI finalizados en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI finalizados en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI finalizados en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI finalizados en 5: martes 15 de septiembre.

DNI finalizados en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI finalizados en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI finalizados en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI finalizados en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

DNI finalizados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

DNI finalizados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

DNI finalizados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

DNI finalizados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)