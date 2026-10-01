ANSES reglamentó los aumentos de octubre: la lista completa de prestaciones alcanzadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la actualización de las prestaciones correspondientes al período de octubre de 2026.

La medida, reglamentada tras la publicación en el Boletín Oficial, establece un incremento del 1,66% calculado sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La adecuación alcanza de forma directa a la red de protección social, reconfigurando los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares en todo el país.

Jubilaciones y pensiones del sistema previsional





El reajuste por movilidad fija nuevos valores mínimos y máximos para los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA):

Jubilación mínima: pasa a $435.748,51 brutos. Con la incorporación del bono de $70.000 , el haber total alcanza los $505.748,51 .

Jubilación máxima: se establece en $2.932.174,85 brutos. Por superar el límite de ingresos, esta categoría queda excluida del cobro del refuerzo extraordinario.

Pensiones No Contributivas y PUAM





Las prestaciones no contributivas mantienen sus porcentajes de cálculo vinculados a la jubilación mínima:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el haber básico queda en $348.598,81 (80% de la mínima). Sumado al bono de $70.000, la liquidación final asciende a $418.598,81.

La ANSES reglamentó los aumentos de octubre.

PNC por Invalidez y Vejez: equivale al 70% del haber mínimo, posicionándose en $305.023,96 . Con el refuerzo económico, el monto llega a $375.023,96 .

PNC para Madres de 7 Hijos: conserva la equiparación con el haber previsional inicial. Perciben $435.748,51 de haber base más los $70.000 del bono, totalizando $505.748,51.

Asignaciones familiares y protección a la niñez





El incremento del 1,66% impacta sobre los importes directos y sobre los topes de ingresos del grupo familiar:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: el valor general se actualiza según la movilidad vigente.

Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF): los tramos de cobro para trabajadores registrados y monotributistas se reajustan. Se aplica además el tope de $3.209.863 de ingreso individual por integrante del hogar para conservar la prestación.

Verificación y cobro sin trámites presenciales





La aplicación de los nuevos montos y la acreditación del bono extraordinario se realizan de manera automática.

Los titulares no requieren efectuar gestiones presenciales para percibir las diferencias en las fechas asignadas por el calendario oficial.