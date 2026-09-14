ANSES retoma las acreditaciones para jubilados: la lista de DNI que cobran esta semana

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el esquema de pagos correspondiente a septiembre para jubilados y pensionados.

Este mes, los haberes recibieron un aumento del 2,11%, aplicado según la fórmula de movilidad previsional vigente. La actualización toma como referencia la inflación del INDEC registrada con dos meses de rezago.

Sigue el calendario de pagos de septiembre para jubilados: ¿Quiénes cobran esta semana?





La ANSES organiza las acreditaciones según la terminación del DNI de cada beneficiario, con fechas escalonadas.

Durante la semana del 14 al 18 de septiembre, cobran quienes perciben haberes hasta la mínima.

Las fechas para este grupo son:

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.





El grupo con DNI terminado en 9 cobrará el lunes 21 de septiembre, cuando finalizará este cronograma.

Los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0, 1, 2 y 3 ya cobraron entre el martes 8 y el viernes 11.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC), los DNI terminados en 8 y 9 cobran el lunes 14 de septiembre. Las terminaciones anteriores ya completaron sus respectivas fechas de pago durante los primeros días del mes.

Más adelante será el turno de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminados en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.





En la segunda semana de septiembre perciben sus haberes los jubilados de la mínima; luego será el turno de los jubilados con haberes superiores.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en septiembre?





Con la escala previsional vigente, los montos finales quedan determinados según cada prestación y el bono correspondiente.

La jubilación mínima alcanza los $498.633,20, compuestos por un haber base de $428.633,20 y un bono completo de $70.000.

La PUAM totaliza $412.906,56, con un haber de $342.906,56 y el refuerzo incluido.

Las PNC por Invalidez o Vejez llegan a $370.043,24, luego de sumar el bono al haber básico de $300.043,24.

En tanto, la jubilación máxima quedó establecida en $2.884.295,54, con la actualización de septiembre incluida.

¿Qué pasa si un jubilado no retira el dinero el día asignado?





Una de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios cuando arranca el cronograma es si pierden el beneficio o el dinero en caso de no poder asistir a la entidad bancaria en la fecha exacta establecida por la terminación de su DNI.

La respuesta oficial es no; el dinero no se pierde ni se retira automáticamente. Una vez que la ANSES realiza la transferencia, los fondos quedan depositados de forma segura en la cuenta bancaria del titular.

A tener en cuenta sobre este punto: