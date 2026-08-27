ANSES sigue con los pagos por DNI: ¿Qué jubilados cobran este jueves 27 de agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en el cierre de su calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026. Este jueves 27, la atención del esquema previsional se concentra en los jubilados y pensionados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, completando la acreditación para un nuevo grupo de titulares.

Los salarios se depositan directamente en las cuentas bancarias asociadas y quedan disponibles desde las primeras horas del día para operaciones con tarjeta de débito, transferencias o retiro por cajero automático.

Quiénes cobran este jueves 27 de agosto





La grilla de liquidaciones prevé el cobro para las siguientes terminaciones de documento:

Jubilados y pensionados que superan la mínima: perciben sus haberes los titulares con DNI finalizados en 4 y 5.

Cómo se calculan los montos este mes





Las jubilaciones y pensiones del segmento superior incluyen la actualización mensual del 1,89% basada en el índice de inflación.

Para aquellos beneficiarios con ingresos en la franja intermedia (que superan la mínima pero no llegan al tope consolidado garantizado), la ANSES efectúa la liquidación de un bono proporcional para completar la diferencia. En tanto, las jubilaciones más altas perciben el haber básico actualizado de acuerdo a la movilidad correspondiente.

¿Qué jubilados cobran este jueves 27 de agosto?

Pasos para consultar el recibo de haberes en la ANSES





Para verificar el detalle del cobro y los descuentos aplicados antes de acudir al cajero, se puede acceder al comprobante digital: