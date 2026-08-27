ANSES sigue con los pagos por DNI: ¿Qué jubilados cobran este jueves 27 de agosto?
El organismo previsional transita la recta final del cronograma del mes. El detalle de las acreditaciones para las escalas superiores, los montos con el reajuste mensual y cómo revisar el recibo de haberes.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza en el cierre de su calendario de pagos correspondiente a agosto de 2026. Este jueves 27, la atención del esquema previsional se concentra en los jubilados y pensionados que perciben ingresos por encima del haber mínimo, completando la acreditación para un nuevo grupo de titulares.
Los salarios se depositan directamente en las cuentas bancarias asociadas y quedan disponibles desde las primeras horas del día para operaciones con tarjeta de débito, transferencias o retiro por cajero automático.
Quiénes cobran este jueves 27 de agosto
La grilla de liquidaciones prevé el cobro para las siguientes terminaciones de documento:
Jubilados y pensionados que superan la mínima: perciben sus haberes los titulares con DNI finalizados en 4 y 5.
Cómo se calculan los montos este mes
Las jubilaciones y pensiones del segmento superior incluyen la actualización mensual del 1,89% basada en el índice de inflación.
Para aquellos beneficiarios con ingresos en la franja intermedia (que superan la mínima pero no llegan al tope consolidado garantizado), la ANSES efectúa la liquidación de un bono proporcional para completar la diferencia. En tanto, las jubilaciones más altas perciben el haber básico actualizado de acuerdo a la movilidad correspondiente.
Pasos para consultar el recibo de haberes en la ANSES
Para verificar el detalle del cobro y los descuentos aplicados antes de acudir al cajero, se puede acceder al comprobante digital:
Ingresar al portal anses.gob.ar o mediante la aplicación mi ANSES.
Acceder con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Dirigirse a la sección Jubilaciones y Pensiones y seleccionar Consultar recibo de haberes.