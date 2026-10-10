ANSES suma una herramienta digital para jubilados: cómo activarla y para qué sirve

Estar al día con los trámites previsionales puede ser clave para evitar demoras y responder a tiempo a los pedidos del organismo.

En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) incorporó una nueva función digital que busca simplificar el acceso a información importante para sus beneficiarios.

La herramienta está disponible en "Mi ANSES" y permite gestionar comunicaciones oficiales desde la plataforma.

Aunque su adhesión no es obligatoria, hay un detalle importante que conviene conocer antes de habilitarla: los avisos recibidos por esta vía tienen validez legal.

De qué se trata la nueva herramienta de la ANSES





Se trata del Domicilio Electrónico de la Seguridad Social, un espacio digital personalizado en el que los usuarios pueden recibir comunicaciones vinculadas con sus trámites y prestaciones.

Los mensajes quedan disponibles en la sección "Mi buzón", a la que se puede ingresar desde el sitio web de la ANSES o mediante su aplicación móvil.

Entre las comunicaciones que pueden recibirse se encuentran:

Notificaciones y resoluciones administrativas.

Citaciones y requerimientos de documentación.

Liquidaciones e intimaciones.

Otros avisos relacionados con trámites y prestaciones.

No es solamente una bandeja de entrada informativa. Una vez constituido, el domicilio electrónico tiene efectos legales dentro del ámbito administrativo.

Esto significa que las notificaciones enviadas por ese medio tienen validez legal, por lo que es fundamental revisar los mensajes y prestar atención a su contenido.

Quiénes pueden activar el domicilio electrónico





La función está disponible para personas mayores de 16 años que soliciten o perciban prestaciones de la Seguridad Social.

Por eso, pueden utilizarla jubilados, pensionados y otros beneficiarios que realicen gestiones vinculadas con la ANSES.

La adhesión es voluntaria. Sin embargo, quienes decidan habilitarla deben considerar que algunas comunicaciones pueden incluir pedidos de información, documentación o avisos que requieran atención.

Además, el sistema permite consultar notificaciones de manera digital, sin necesidad de trasladarse a una oficina del organismo para acceder a cada comunicación.

Cómo activar la nueva función de la ANSES paso a paso





Para habilitar el servicio, es necesario ingresar a Mi ANSES y completar el procedimiento desde la plataforma.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Entrar al apartado "Domicilio y datos de contacto". Seleccionar la opción correspondiente al domicilio electrónico. Leer y aceptar los términos y condiciones. Informar una dirección de correo electrónico personal. Validar el correo y completar el proceso de adhesión.

Una vez finalizado el procedimiento, el usuario podrá consultar las comunicaciones oficiales en la sección "Mi buzón".

Es importante ingresar correctamente los datos solicitados para facilitar el acceso a los avisos y evitar inconvenientes al revisar las notificaciones.

La ANSES suma una herramienta digital para jubilados.

Por qué es importante revisar "Mi buzón"





Aunque el sistema permite informar una dirección de correo electrónico, esa casilla cumple una función de alerta: avisa que hay una comunicación disponible.

Por eso, el contenido debe consultarse directamente en Mi ANSES. No alcanza con revisar la bandeja de entrada del email.

También es recomendable ingresar periódicamente a la plataforma para comprobar si existen nuevos mensajes.

Esta precaución es importante porque algunas notificaciones pueden incluir requerimientos administrativos, citaciones o información que necesite una respuesta dentro de un plazo determinado.

Qué tener en cuenta antes de adherirse





La nueva función busca centralizar las comunicaciones oficiales y facilitar su consulta sin depender exclusivamente de los avisos en papel.

Para aprovecharla, conviene mantener actualizada la dirección de correo electrónico informada y revisar con frecuencia la sección.

También es fundamental leer cada notificación con atención, ya que su validez legal implica que no debe tratarse como un simple mensaje informativo.

De esta manera, los jubilados y demás beneficiarios que opten por habilitar el servicio podrán consultar digitalmente las comunicaciones relacionadas con sus prestaciones y trámites, siempre atentos a los avisos que reciban.