Antes del "finde" largo: los jubilados y pensionados que cobran hoy, viernes 9 de octubre

En el segundo día de acreditaciones del mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza con el pago de haberes de octubre para jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Este viernes 9 de octubre de 2026 cobra el segundo grupo del calendario antes de la pausa en los giros bancarios prevista por la conmemoración del feriado nacional del lunes.

Las acreditaciones incluyen tanto el reajuste del 1,7% por movilidad como el bono compensatorio de hasta $70.000.

Jubilados y pensionados: ¿Quiénes cobran el viernes 9 de octubre?





De acuerdo con el cronograma oficial dispuesto por la ANSES, las sucursales bancarias y los cajeros automáticos acreditarán el pago a los siguientes beneficiarios:

Jubilados con haberes mínimos : documentos terminados en 1 .

Titulares de Pensiones No Contributivas: documentos finalizados en 2 y 3.

Tras esta jornada, las operaciones presenciales y las liquidaciones se reanudarán el martes 13 de octubre, finalizado el fin de semana largo.

Cómo verificar el recibo de cobro en Mi ANSES





Para controlar la correcta acreditación del bono y el desglose de los haberes antes de acudir a la sucursal bancaria, los beneficiarios pueden consultar la liquidación digital siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección Jubilados y Pensionados y seleccionar Consulta de recibo de haberes. Seleccionar el período de octubre de 2026 para controlar el desglose de conceptos depositados.

¿Qué jubilados cobran este viernes 9 de octubre?

Los jubilados y pensionados que cobran hoy, viernes 9 de octubre





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: jueves 8 de octubre.

DNI 1: viernes 9 de octubre.

DNI 2: martes 13 de octubre.

DNI 3: miércoles 14 de octubre.

DNI 4: jueves 15 de octubre.

DNI 5: viernes 16 de octubre.

DNI 6: lunes 19 de octubre.

DNI 7: martes 20 de octubre.

DNI 8: miércoles 21 de octubre.

DNI 9: jueves 22 de octubre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Pensiones No Contributivas (PNC)