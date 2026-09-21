Apagón en el AMBA: revelaron cuál fue el origen del corte de luz masivo que dejó a oscuras a 600.000 usuarios

Un masivo apagón afectó durante la noche del sábado a cerca de 600.000 usuarios de distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. El Gobierno evalúa imponer sanciones para las empresas prestarías.

La interrupción comenzó alrededor de las 19:45 y dejó edificios, calles y semáforos sin suministro eléctrico durante varias horas. El corte tuvo impacto en las áreas de concesión de Edenor y Edesur.

En el momento de mayor afectación, los registros del Enrege-Sector Electricidad contabilizaron casi 520.000 usuarios sin luz en la red de Edenor y unos 78.000 correspondientes a Edesur.

Entre las zonas alcanzadas por el apagón estuvieron Núñez, Saavedra, Belgrano, Palermo, Recoleta, Villa Crespo, Villa Urquiza y San Martín. También hubo interrupciones en barrios y localidades como Flores, Caballito, Lomas de Zamora, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

Edenor informó que el origen del corte fue una falla en un interruptor de 220 kilovolts de la subestación Malaver, ubicada en el partido bonaerense de San Martín. En ese sentido, la empresa indicó que continúa investigando las causas que provocaron el desperfecto técnico.

Por su parte, Edesur sostuvo que la falla que afectó a su red fue completamente ajena a su sistema. La compañía explicó que la recuperación del suministro se realizó de manera escalonada hasta alcanzar la normalización total antes de la medianoche.

Por último, el Gobierno informó que analiza las causas del apagón y las responsabilidades de las empresas involucradas. Desde el Enrege-Sector Electricidad señalaron que, si corresponde, podrían aplicarse sanciones previstas en el Reglamento de Suministro una vez finalizada la investigación.