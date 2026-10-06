Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES
Sigue abierto el registro para la línea Progresar Trabajo. Los requisitos de ingresos, los límites de edad ampliados y la fecha para solicitar la asistencia financiera.
Con el objetivo de fomentar el empleo y brindar herramientas técnicas para la inserción en el mercado laboral, la Secretaría de Educación mantiene habilitadas las postulaciones para Progresar Trabajo, el programa enfocado en la capacitación en oficios.
A diferencia de las becas destinadas a niveles obligatorios o universitarios, que ya cerraron sus convocatorias, esta alternativa para cursos de formación técnica permite presentar la solicitud hasta el 27 de noviembre de 2026.
El esquema otorga una asignación económica de $35.000 por mes -lo que suma $420.000 al año- a quienes se encuentren cursando capacitaciones oficiales validadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La inscripción es online y no requiere gestores.
¿Quiénes pueden anotarse? Edades y topes socioeconómicos
Para acceder al beneficio que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los aspirantes deben estar matriculados en un centro homologado y cumplir los siguientes criterios:
Rango de edad estándar: de 18 a 24 años cumplidos.
Tope extendido por empleo: se amplía hasta los 35 años para personas desocupadas o que no registren un trabajo formal.
Estatus de residencia: argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos 2 años de residencia legal y DNI argentino.
Límite de ingresos familiares: las entradas totales del hogar no pueden superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Nivel de estudios: no contar con títulos profesionales, universitarios o de grado finalizados.
La verificación de los requisitos de ingresos y patrimonio se realiza de forma automática a través del cruce de datos que efectúa la ANSES.
Guía para inscribirse en Progresar Trabajo
El cobro mensual comprende un pago directo y un porcentaje retenido que se libera tras certificar la condición de alumno regular y el avance en el trayecto formativo.
Para completar la postulación digital antes del 27 de noviembre de 2026, hay que seguir estos pasos:
Elegir la capacitación: inscribirse previamente en un curso de oficio avalado por el INET.
Acceder a la plataforma: ingresar al sitio web oficial de Becas Progresar y seleccionar el apartado Formación profesional.
Iniciar sesión: ingresar las credenciales de Mi Argentina para validar la identidad.
Cargar la información: corroborar los datos filiatorios, responder la encuesta social e indicar la institución y el curso correspondiente.
Finalizar el trámite: confirmar la postulación y guardar el comprobante con el número de gestión para dar seguimiento al estado del beneficio.