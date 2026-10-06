Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES

Con el objetivo de fomentar el empleo y brindar herramientas técnicas para la inserción en el mercado laboral, la Secretaría de Educación mantiene habilitadas las postulaciones para Progresar Trabajo, el programa enfocado en la capacitación en oficios.

A diferencia de las becas destinadas a niveles obligatorios o universitarios, que ya cerraron sus convocatorias, esta alternativa para cursos de formación técnica permite presentar la solicitud hasta el 27 de noviembre de 2026.

El esquema otorga una asignación económica de $35.000 por mes -lo que suma $420.000 al año- a quienes se encuentren cursando capacitaciones oficiales validadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La inscripción es online y no requiere gestores.

¿Quiénes pueden anotarse? Edades y topes socioeconómicos





Para acceder al beneficio que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los aspirantes deben estar matriculados en un centro homologado y cumplir los siguientes criterios:

Rango de edad estándar: de 18 a 24 años cumplidos.

Tope extendido por empleo: se amplía hasta los 35 años para personas desocupadas o que no registren un trabajo formal.

Estatus de residencia: argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos 2 años de residencia legal y DNI argentino.

Límite de ingresos familiares: las entradas totales del hogar no pueden superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Nivel de estudios: no contar con títulos profesionales, universitarios o de grado finalizados.

La verificación de los requisitos de ingresos y patrimonio se realiza de forma automática a través del cruce de datos que efectúa la ANSES.

Cómo anotarse en la ayuda clave de la ANSES.

Guía para inscribirse en Progresar Trabajo





El cobro mensual comprende un pago directo y un porcentaje retenido que se libera tras certificar la condición de alumno regular y el avance en el trayecto formativo.

Para completar la postulación digital antes del 27 de noviembre de 2026, hay que seguir estos pasos: