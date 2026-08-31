ARCA amplía la facturación electrónica y suma nuevos contribuyentes: ¿Quiénes deberán emitir comprobantes y desde cuándo?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió el alcance de la facturación electrónica y sumó nuevos contribuyentes al régimen. La medida establece quiénes deberán comenzar a emitir comprobantes bajo este sistema a partir de noviembre de 2026.

El cambio fue oficializado mediante la Resolución General Nº 5893/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial (BO). La normativa también incorpora modificaciones relacionadas con el uso de controladores fiscales.

A partir de esta disposición, determinadas actividades y contribuyentes que hasta ahora no estaban alcanzados deberán adecuarse a las nuevas condiciones para emitir sus comprobantes. El objetivo es ampliar el registro de las operaciones y facilitar el control de las transacciones comerciales.

Quienes queden incluidos deberán realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con el nuevo esquema a partir de noviembre.

Quiénes deberán emitir comprobantes electrónicos desde noviembre

A partir del 1° de noviembre de 2026, la nueva obligación alcanzará a determinados pequeños contribuyentes incluidos en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente.

También quedarán comprendidos quienes formen parte del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social.

Estos contribuyentes deberán utilizar alguno de los sistemas habilitados por ARCA para respaldar sus operaciones. Podrán hacerlo mediante las herramientas de facturación electrónica del organismo o a través de un Controlador Fiscal.

Qué pasará con las facturas en papel

Uno de los principales cambios es que los tradicionales talonarios impresos dejarán de ser el medio habitual para estos contribuyentes. El papel quedará limitado a situaciones en las que no sea posible utilizar el sistema electrónico, por ejemplo, ante problemas de conexión, electricidad o fallas en los equipos.

De esta manera, los comprobantes impresos funcionarán como una vía de contingencia y podrán utilizarse hasta que se cumpla el plazo de vigencia correspondiente al talonario.

La nueva medida de ARCA establece un cronograma progresivo para la incorporación de nuevos contribuyentes al sistema de comprobantes electrónicos (Imagen ilustrativa).

Cuándo alcanzará a quienes no pagan IVA

La incorporación de contribuyentes será progresiva. La segunda etapa comenzará el 1° de marzo de 2027, cuando la obligación de emitir comprobantes electrónicos alcance a los sujetos que no estén alcanzados por el IVA.

El cronograma queda de la siguiente manera:

1° de noviembre de 2026 : comienza la obligación para los pequeños contribuyentes del Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente y los efectores sociales alcanzados por la norma.

: comienza la obligación para los pequeños contribuyentes del Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente y los efectores sociales alcanzados por la norma. 1° de marzo de 2027: deberán incorporarse al esquema los sujetos que no estén alcanzados por el IVA.

ARCA podrá asignar el punto de venta de forma automática

La resolución, que lleva la firma del titular del ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, también contempla una facilidad para los monotributistas que todavía no tengan registrado un punto de venta para emitir comprobantes electrónicos.

En esos casos, ARCA podrá habilitarlo de oficio y asociarlo al servicio "Comprobantes en línea", mediante la opción "Factura en línea - Monotributo", vinculándolo con el domicilio fiscal declarado.

Además, la normativa establece cambios para quienes necesiten imprimir comprobantes físicos al iniciar una actividad o modificar su condición impositiva. En esas situaciones, las autorizaciones de impresión podrán otorgarse por 120 días corridos durante los primeros tres meses, sujetas a los controles correspondientes.

En la práctica, el cambio apunta a que cada vez más operaciones pasen del comprobante en papel a un sistema digital, mientras que los talonarios tradicionales quedan como respaldo para situaciones excepcionales.