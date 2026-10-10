Golpe al bolsillo: vestir a una familia o cenar afuera en Argentina sale hasta un 100% más caro que en los países vecinos

Comer en un restaurante o renovar el placard se convirtió en un verdadero lujo en la Argentina.

El país se consolida como el más caro de Sudamérica en dólares en los rubros de indumentaria y gastronomía, superando ampliamente a países limítrofes como Chile, Brasil o Perú.

Así lo precisan datos del Índice Mensual de Precios Relativos elaborado por la fundación Fundar.

A pesar de que durante julio se registró una leve desaceleración en la inflación medida en moneda extranjera, los especialistas advierten que se trata de un alivio marginal que no altera la brecha estructural acumulada en los últimos meses.

Salir a comer se volvió un lujo para los argentinos.

Vestirse en Argentina: el doble de caro que en el exterior

El rubro textil es el que registra las mayores distorsiones del mercado local. De acuerdo con la medición:

Indumentaria más cara: comprar una prenda en el país llega a duplicar en dólares el costo de un producto idéntico o similar en los comercios de Santiago de Chile, San Pablo o Lima.

Carga impositiva y costos: desde el sector industrial señalan que más del 50% del precio final de la ropa corresponde a impuestos y alquileres en centros comerciales, lo que dificulta bajar los valores al público a pesar de la apertura de importaciones.

Gastronomía por las nubes y turismo en alerta

El encarecimiento en "moneda dura" también pegó de lleno en los bares y restaurantes. Una cena promedio de gama media en la Ciudad de Buenos Aires ya registra valores significativamente superiores a los de las principales capitales de la región.

Esta distorsión económica genera dos efectos inmediatos:

Golpe al turismo receptivo: el país perdió el histórico atractivo del "turismo barato", provocando que los visitantes extranjeros cuiden y reduzcan fuertemente sus consumos en gastronomía y compras. Éxodo de compras al exterior: se reaviva el incentivo para que los argentinos viajen a países vecinos a comprar tecnología e indumentaria a precios mucho más accesibles.

Aunque el tipo de cambio oficial y los dólares financieros tuvieron movimientos recientes, la inercia de los precios internos sigue corriendo por encima de la devaluación, manteniendo a la Argentina como un país costoso en términos internacionales.