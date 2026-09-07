Arrancá la semana con el Cronicazo para la quiniela: los candidatos de la Gitana están acá

La Gitana te acerca los candidatos de la suerte para empezar la semana con buena racha y apostar en las loterías y quinielas de este lunes 7 de septiembre.

Encontrá todas las jugadas clave, junto a los números más salidores y los más demorados del Cronicazo. Además, en esta edición vas a poder consultar la sección imperdible "Me lo dijo una Gitana" y descubrir la cifra de la fortuna alineada con tu signo del zodiaco.

Los resultados de los distintos juegos los consultás en loteria.gba.gob.ar, loteriadelaciudad.gob.ar y loteriasantafe.gov.ar.

La Gitana llegó para que arranques la semana en la quiniela: ¿Cuáles son los candidatos del Cronicazo?

El elegido de la semana para jugar a la quiniela es el "75". Lo acompañan el "51" como "El salvador", el "37" y el "90" como "Los posibles", y el "69" como "El suplente". La sección "Me lo dijo una Gitana" confirmó que el número de la suerte definitivo es el "08".

Ella está acompañada del "23" como "La onda", del "14" como "Me juego" y del "62" como "La posta". Por último, los "Tres para ganar" del bolillero de estos días son el "93", el "16" y el "48". Los sueños sugieren el "04", el "27", el "86" y el "49" como las mejores opciones.

Cronicazo: ¿Cuál es el número de la suerte para cada signo del zodiaco?

