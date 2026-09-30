Arranca un nuevo paro nacional universitario por 72 horas para exigir por la Ley de Financiamiento

Desde este miércoles y por un plazo de 72 horas se llevará a cabo un paro por parte del personal docente y no docente de las universidades públicas, exigiendo la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial del 33,4%.

A la medida se plegarán la Universidad de Buenos Aires (UBA) y las casas de altos estudios a nivel nacional. Además, la secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), Laura Carboni, aseguró que "nadie del Gobierno se comunicó con ellos", y que "no tienen expectativas" de que la gestión del presidente Javier Milei cumpla con la normativa que reclaman.

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"La semana pasada, (el juez federal Diego Martín) Cormick, que es el que atiende la causa, intimó al Gobierno a que al 30 de septiembre, es decir, durante los cinco días siguientes de su notificación, pague de manera integral la cautelar. Lo que sabemos hasta ahora es que el Gobierno no respondió y empezó a girar el rumor de que había presentado una apelación, pero todavía, formalmente, no está presentada", manifestó la gremialista a la Agencia Noticias Argentinas.

En la misma línea, afirmó que "no descarta que sea así", debido a que esa postura ya fue anunciada en medios de comunicación; sin embargo, señaló que, en términos jurídicos, "no cabe lugar para ninguna apelación": "Si el Gobierno no se atiene a lo que dice Cormick, empiezan a sumarse las multas por el no pago, salvo que tome la decisión de pagar lo que queda de la cautelar", añadió Carboni.

Apertura por "reclamos"

Por el momento, los sindicatos no percibieron aumentos, más allá del 3% adicional previsto para octubre (sobre los haberes de septiembre), ni tampoco hubo un nuevo diálogo con el Gobierno a través de ningún funcionario.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UBA abrirá sus puertas a la comunidad de 9 a 19, "como parte de las acciones de reclamo": habrá asesoría para emprendedores, consejos para prevenir estafas, resolución de deudas, ayuda para cumplir con las obligaciones fiscales, análisis de recibos de sueldo y propuestas culturales.

Masivo plegamiento

Por otra parte, la medida fue votada por la CONADU y CONADU Histórica, dos de las federaciones docentes más grandes del país, que se suma a los planes de lucha que organizaron la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUM) con paros regionales, Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA), Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires (Feduba) y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que permanecen con paros por 24 horas en cada una de las sedes.

Este jueves se realizará un abrazo simbólico en la Facultad de Medicina como una "acción de visibilidad" y se piensa en instalar una radio abierta o actividades para ciudadanos que quieran acercarse.

Finalmente, el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario comenzó a finales del año pasado, cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó acciones de amparo debido a que el Poder Ejecutivo no ponía en práctica la norma bajo el argumento sobre falta de fondos, que aún mantiene.

Esta serie de medidas se considera la antesala de lo que será la quinta Marcha Federal Universitaria programada para el próximo jueves 15 de octubre.



