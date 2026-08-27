Arrancó un nuevo paro universitario por 48 horas: ¿Qué reclaman los gremios docentes?

Los gremios docentes que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) convocaron a un nuevo paro de 48 horas para este jueves y el viernes, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Las universidades más importantes del país participan de la medida de fuerza que tiene como objetivo exigir la implementación de la norma que garantiza la financiación de las casas de altos estudios y mejoras salariales para el sector.

La Ley de Financiamiento Universitario fue ratificada por el Congreso luego de haber sido vetada por el Poder Ejecutivo, y a principios de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la normativa.

Sin embargo, su implementación continúa siendo motivo de conflicto entre las universidades y el presidente Javier Milei, y tiempo atrás hubo una medida de fuerza que se extendió durante toda una semana en las casas de altos estudios.

Arrancó un nuevo paro universitario por 48 horas (Archivo).

Las autoridades educativas aseguran que las transferencias presupuestarias todavía no se concretaron, y según indican, esa demora afecta los gastos de funcionamiento de las facultades, los salarios de los docentes y las becas de los estudiantes.

"Sin presupuesto adecuado y sin salarios dignos, peligra la continuidad del modelo de universidad pública, gratuita y de calidad en la Argentina", señalaron en tanto desde las organizaciones sindicales.

Los salarios son el principal eje de disputa: las universidades aseveran que los aumentos dados en los últimos meses quedaron muy por debajo de la inflación y que, además, fueron definidos en forma unilateral sin una negociación paritaria.

Según los cálculos realizados por las casas de estudios, los docentes universitarios acumulan desde diciembre de 2023 una pérdida del poder adquisitivo próxima a un tercio de su capacidad de compra.